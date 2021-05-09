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Почти 20 тонн яблок с опасным вредителем ввезли в Алтайский край

, ИА "Амител"
Партию фруктов доставили из Казахстана
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Сотрудники Алтайской испытательной лаборатории центральной научно-методологической ветеринарии провели исследования свежих яблок, поступивших в Алтайский край из Казахстана, и пришли к неутешительным выводам.

Как пишет портал "вРубцовске", специалисты отобрали свежие яблоки от партии общей массой 19,5 тонны и во время энтомологических исследований в трёх партиях подкарантинной продукции выявили калифорнийскую щитовку.

При этом употреблять в пищу такие фрукты совершенно безопасно. Вредитель опасен только при посадочном материале, заверили в региональном Россельхознадзоре.

Для справки: Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus) признана опасным карантинным вредителем. Повреждает около 270 видов растений. Среди повреждаемых культур: яблоня, груша, абрикос, айва, вишня, боярышник, грецкий орех, персик, слива, черешня, сирень, липа, тополь, розы, хмель.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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