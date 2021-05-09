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Новости

Владимир Путин заявил о нехватке рабочих рук в целых отраслях экономики

, ИА "Амител"
По словам президента, власти делают всё, чтобы мигранты чувствовали в РФ себя комфортно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Одной из тем диалога стала трудовая миграция. Путин назвал этот вопрос "важным" и "чувствительным" для Таджикистана.

"Мы всё делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики", – сказал российский лидер.

Путин добавил, что мигранты направляют достаточно большой объём денег своим семьям на родину, и это, по его мнению, "абсолютно положительный процесс".

В декабре 2020 года российское МВД сообщало, что число мигрантов в стране сократилось почти вдвое. По данным ведомства, ежегодно в России находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. Однако в 2020-м их численность постепенно снижалась и в к концу года упала до 6 млн человек.

По оценкам экспертов, ситуация начнёт выправляться только ко второй половине 2021 года.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

9.05.2021 08:41
- гость -

где не хватает? на работу хрен устроишься... не нужны работяги... зачем еще этих оттуда тащщит?

9.05.2021 08:44
гость

реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики

Может ему надо узнать какая реально безработица среди граждан России? И сколько реально платят в отраслях экономики, где не хватает рабочих рук и догадаться, что это связано?

9.05.2021 08:45
- гость -

Товарищ, на какую работу ты не можешь устроиться? Ты хоть одну назови?

9.05.2021 08:47
Работа

Работы море. Работать никто не хочет. А вот открыть училища давно пора. И готовить специалистов тех отраслей которые сейчас востребованы.

9.05.2021 08:49
- гость -

Ему нужны голоса. Все просто. Таджику проще гражданство получить чем русскому с того же Казахстана.

9.05.2021 08:50
гость

Если тащить в страну мигрантов это ударит по средней зарплате в стране, как это можно не понимать? И если уж тащить, то в странах бывшего СССР есть около 30 миллионов русских или народов России, может с них начать? Одних их хватит, чтобы перекрыть всю нехватку рабочих рук

9.05.2021 08:51
гость

Работы море, зарплаты ноль. А таджики идут на это ноль, бизнесу это нравится

9.05.2021 08:55
гость

Если хотят таджики у нас работать, пусть вступают в Союз, хотят независимо жить, пусть независимо работают у себя. Работодателю придется поднимать зарплату гражданам России, если независимые таджики не будут сюда ехать

9.05.2021 08:58
гость

Чтобы европеец работал в любой стране Европы создали Евросоюз, почему у нас должно быть иначе? Нет единого союза, нет работы для иностранцев, что в этом непонятного?

9.05.2021 09:01
- гость -

После сорока уже никто никого никуда не берёт.
Что касается мигрантов, то ими замещают русских работяг по одной простой и всем известной причине.
Мигрантов устраивают в чёрную и платят им половину от того, что платят в белую русскому.
И если даже мигранта устаривают в белую, он обязан 50% отдать начальнику.
Поэтому у нас уже миллионы безработных и сотни тысяч людей уже лишены родным государством пенсии, что означает лишь одно - медленная смерть в полном сознании от голодомора.
Так под грохот парадов вымирает страна и происходит замещение русского населения мигрантами.
Творится русский холокост!

9.05.2021 09:03
- гость -

Нет единого союза, нет работы для иностранцев, что в этом непонятного?

Ты на стройку или дворником пойдешь работать? Много вот сейчас диванных политолухов развелось - некому работать.

9.05.2021 09:03
гость

Чтобы европеец работал в любой стране Европы создали Евросоюз, почему у нас должно быть иначе? Нет единого союза, нет работы для иностранцев, что в этом непонятного?

С этим лозунгом можно порвать всех на выборах. У Михеева похожий лозунг

9.05.2021 09:08
гость

Ты на стройку или дворником пойдешь работать? Много вот сейчас диванных политолухов развелось - некому работать

В Европе мигранту за это две сотки на наши деньги платят, ты мне, гражданину России, будешь столько платить? Хотя бы половину? Много вас хитроопых работодателей развелось, забили страну мигрантами

9.05.2021 09:09
- гость -

После сорока уже никто никого никуда не берёт.
Что касается мигрантов, то ими замещают русских работяг по одной простой и всем известной причине.

А какими навыками Вы обладаете, что никуда не берут? Вон на стройки постоянно подсобники требуются -1000/1500 день. Пойдете?

Мигранты это низкоквалифицированный труд. Как правило, русским западло этим трудом заниматься. (бездельники таксисты исключение). А в профессиональном плане вряд ли мигрант сможет заменить врача/учителя/инженера.

9.05.2021 09:13
- гость -

В Европе мигранту за это две сотки на наши деньги платят, ты мне, гражданину России, будешь столько платить?

У тебя, лодыря, кроме наличия гражданства никаких преимуществ перед мигрантом не просматривается. Хочешь две сотки? Вкачивай себя и зарабатывай. Никто тебе, бездарю, не будет платить только за то, что ты есть.

9.05.2021 09:14
гость

На любую работу в России найдется гражданин России, вопрос только в зарплате. Работодателю выгодны сбивающие зарплату таджики, рабочим людям это зачем? Нас таджики завоевали? Они сами ушли из единой страны, их никто не гнал. Ушли, до свидания

9.05.2021 09:18
гость

9.05.2021 09:13
- гость -
У тебя, лодыря, кроме наличия гражданства никаких преимуществ перед мигрантом не просматривается. Хочешь две сотки? Вкачивай себя и зарабатывай. Никто тебе, бездарю, не будет платить только за то, что ты есть

У тебя, хапуги, кроме бабок перед глазами ничего нет, ты Родину таджикам продаешь за бабки. Если у тебя не будет возможности нанимать таджиков, ты будешь по другому разговаривать со своей страной. Я зарабатываю больше тебя, продажного плохиша, не торгуя Родиной

9.05.2021 09:20
гость

Вон на стройки постоянно подсобники требуются -1000/1500 день

Если не будет мигрантов будут требоваться подсобники за 5000 день и они найдутся

9.05.2021 09:20
- гость -

А какими навыками Вы обладаете, что никуда не берут? Вон на стройки постоянно подсобники требуются -1000/1500 день. Пойдете?
--------
Пытался и не раз!
У меня в трудовой написано, что я инженер-электроник с высшим образованием.
Поэтому меня сразу матом посылают, мол ты, умник, жаловаться будешь,
А работы по специальности после сорока уже не найти. Радиоэлектронная промышленность в стране полностью убита. Даже в вооружениях уже стоит китайская электроника.

9.05.2021 09:25
гость

Надо чтобы те, кто хотят работать в этой стране, хотели стать гражданами этой страны, а не просто доить ее

9.05.2021 09:27
гость


9.05.2021 09:13
- гость -
кроме наличия гражданства никаких преимуществ перед мигрантом не просматривается

Этого достаточно, это моя страна, таджик

9.05.2021 09:29
- гость -

У меня в трудовой написано, что я инженер-электроник с высшим образованием.

Вы же понимаете, что надпись в трудовой не является навыком.


Я зарабатываю больше тебя, продажного плохиша, не торгуя Родиной

Ага. И на своей высокоплачиваемой работе боишься конкуренции мигрантов. Сказочник. Пафоса на себя много навернул - а по факту - пшик

Если не будет мигрантов будут требоваться подсобники за 5000 день и они найдутся

Нет. 5000 в день сейчас может получать профи своего дела. Низкоквалифицированный труд нигде не оплачивается хорошо. Даже там, где таджиков нет.

9.05.2021 09:32
- гость -

Этого достаточно, это моя страна, таджик

Это очень плохо, что ты так считаешь. Тогда любой трудолюбивый таджик легко тебя обойдет. А ты будешь дальше диван давить, обвиняя в своем незавидном существовании Путина, Навального или рептилоидов.

9.05.2021 09:44
- гость -

Раньше в Барнауле было ТРИ радиозавода и ДВА конструкторских бюро в области радиоэлектроники.
Сейчас уже ничего этого нет.
И уже знаю бывших инженеров, которые раньше делали боеголовки наведения, а теперь остались без пенсии, поскольку им не хватило баллов, а вместо завода - опять же никому не нужный торговый центр.
Поэтому и пытался на сройке батрачить. Сейчас в чёрную работаю охранником. Причём практически все охранники вынуждены работать в чёрную, хотя всё крышуется ментами.

9.05.2021 09:51
- гость -

Оборжаться: трудолюбивые мигранты. Это до поры. Наркотики, водка, лень. Кроме того, не забывайте, что во многих странах бывшего СССР нет обязательного графика прививок. Забыли уже про недавнюю вспышку полиомиелита?

9.05.2021 09:58
Kertis

Ты на стройку или дворником пойдешь работать?
_________________

Только дворником и разнорабочим? Это и все рабочие места? А куда прикажете идти высоквалифицированному токарю, который умеет точить детали с микронными допусками, или фрезеровщику? Инженеру разработчику, схемотехнику? В Барнауле нет таких вакансий, невозможно устроится после 40-45 лет не имея блата. Востребован только очень узкий круг специальностей. Можно конечно пойти и на стройку, у меня так знакомый и сделал, ушел разнорабочим на стройку, т.к. семью кормить надо. Но это все равно, что забивать гвозди микроскопом. А ведь на подготовку высококлассного инженера были затрачены огромные деньги. Можно пройти переобучение, но кто примет на работу если ему 45-50 лет?

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