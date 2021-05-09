Владимир Путин заявил о нехватке рабочих рук в целых отраслях экономики

В России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Одной из тем диалога стала трудовая миграция. Путин назвал этот вопрос "важным" и "чувствительным" для Таджикистана.
"Мы всё делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики", – сказал российский лидер.
Путин добавил, что мигранты направляют достаточно большой объём денег своим семьям на родину, и это, по его мнению, "абсолютно положительный процесс".
В декабре 2020 года российское МВД сообщало, что число мигрантов в стране сократилось почти вдвое. По данным ведомства, ежегодно в России находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. Однако в 2020-м их численность постепенно снижалась и в к концу года упала до 6 млн человек.
По оценкам экспертов, ситуация начнёт выправляться только ко второй половине 2021 года.
Комментарии
где не хватает? на работу хрен устроишься... не нужны работяги... зачем еще этих оттуда тащщит?
реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики
Может ему надо узнать какая реально безработица среди граждан России? И сколько реально платят в отраслях экономики, где не хватает рабочих рук и догадаться, что это связано?
Товарищ, на какую работу ты не можешь устроиться? Ты хоть одну назови?
Работы море. Работать никто не хочет. А вот открыть училища давно пора. И готовить специалистов тех отраслей которые сейчас востребованы.
Ему нужны голоса. Все просто. Таджику проще гражданство получить чем русскому с того же Казахстана.
Если тащить в страну мигрантов это ударит по средней зарплате в стране, как это можно не понимать? И если уж тащить, то в странах бывшего СССР есть около 30 миллионов русских или народов России, может с них начать? Одних их хватит, чтобы перекрыть всю нехватку рабочих рук
Работы море, зарплаты ноль. А таджики идут на это ноль, бизнесу это нравится
Если хотят таджики у нас работать, пусть вступают в Союз, хотят независимо жить, пусть независимо работают у себя. Работодателю придется поднимать зарплату гражданам России, если независимые таджики не будут сюда ехать
Чтобы европеец работал в любой стране Европы создали Евросоюз, почему у нас должно быть иначе? Нет единого союза, нет работы для иностранцев, что в этом непонятного?
После сорока уже никто никого никуда не берёт.
Что касается мигрантов, то ими замещают русских работяг по одной простой и всем известной причине.
Мигрантов устраивают в чёрную и платят им половину от того, что платят в белую русскому.
И если даже мигранта устаривают в белую, он обязан 50% отдать начальнику.
Поэтому у нас уже миллионы безработных и сотни тысяч людей уже лишены родным государством пенсии, что означает лишь одно - медленная смерть в полном сознании от голодомора.
Так под грохот парадов вымирает страна и происходит замещение русского населения мигрантами.
Творится русский холокост!
Нет единого союза, нет работы для иностранцев, что в этом непонятного?
Ты на стройку или дворником пойдешь работать? Много вот сейчас диванных политолухов развелось - некому работать.
Чтобы европеец работал в любой стране Европы создали Евросоюз, почему у нас должно быть иначе? Нет единого союза, нет работы для иностранцев, что в этом непонятного?
С этим лозунгом можно порвать всех на выборах. У Михеева похожий лозунг
Ты на стройку или дворником пойдешь работать? Много вот сейчас диванных политолухов развелось - некому работать
В Европе мигранту за это две сотки на наши деньги платят, ты мне, гражданину России, будешь столько платить? Хотя бы половину? Много вас хитроопых работодателей развелось, забили страну мигрантами
После сорока уже никто никого никуда не берёт.
Что касается мигрантов, то ими замещают русских работяг по одной простой и всем известной причине.
А какими навыками Вы обладаете, что никуда не берут? Вон на стройки постоянно подсобники требуются -1000/1500 день. Пойдете?
Мигранты это низкоквалифицированный труд. Как правило, русским западло этим трудом заниматься. (бездельники таксисты исключение). А в профессиональном плане вряд ли мигрант сможет заменить врача/учителя/инженера.
В Европе мигранту за это две сотки на наши деньги платят, ты мне, гражданину России, будешь столько платить?
У тебя, лодыря, кроме наличия гражданства никаких преимуществ перед мигрантом не просматривается. Хочешь две сотки? Вкачивай себя и зарабатывай. Никто тебе, бездарю, не будет платить только за то, что ты есть.
На любую работу в России найдется гражданин России, вопрос только в зарплате. Работодателю выгодны сбивающие зарплату таджики, рабочим людям это зачем? Нас таджики завоевали? Они сами ушли из единой страны, их никто не гнал. Ушли, до свидания
9.05.2021 09:13
- гость -
У тебя, лодыря, кроме наличия гражданства никаких преимуществ перед мигрантом не просматривается. Хочешь две сотки? Вкачивай себя и зарабатывай. Никто тебе, бездарю, не будет платить только за то, что ты есть
У тебя, хапуги, кроме бабок перед глазами ничего нет, ты Родину таджикам продаешь за бабки. Если у тебя не будет возможности нанимать таджиков, ты будешь по другому разговаривать со своей страной. Я зарабатываю больше тебя, продажного плохиша, не торгуя Родиной
Вон на стройки постоянно подсобники требуются -1000/1500 день
Если не будет мигрантов будут требоваться подсобники за 5000 день и они найдутся
А какими навыками Вы обладаете, что никуда не берут? Вон на стройки постоянно подсобники требуются -1000/1500 день. Пойдете?
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Пытался и не раз!
У меня в трудовой написано, что я инженер-электроник с высшим образованием.
Поэтому меня сразу матом посылают, мол ты, умник, жаловаться будешь,
А работы по специальности после сорока уже не найти. Радиоэлектронная промышленность в стране полностью убита. Даже в вооружениях уже стоит китайская электроника.
Надо чтобы те, кто хотят работать в этой стране, хотели стать гражданами этой страны, а не просто доить ее
9.05.2021 09:13
- гость -
кроме наличия гражданства никаких преимуществ перед мигрантом не просматривается
Этого достаточно, это моя страна, таджик
У меня в трудовой написано, что я инженер-электроник с высшим образованием.
Вы же понимаете, что надпись в трудовой не является навыком.
Я зарабатываю больше тебя, продажного плохиша, не торгуя Родиной
Ага. И на своей высокоплачиваемой работе боишься конкуренции мигрантов. Сказочник. Пафоса на себя много навернул - а по факту - пшик
Если не будет мигрантов будут требоваться подсобники за 5000 день и они найдутся
Нет. 5000 в день сейчас может получать профи своего дела. Низкоквалифицированный труд нигде не оплачивается хорошо. Даже там, где таджиков нет.
Этого достаточно, это моя страна, таджик
Это очень плохо, что ты так считаешь. Тогда любой трудолюбивый таджик легко тебя обойдет. А ты будешь дальше диван давить, обвиняя в своем незавидном существовании Путина, Навального или рептилоидов.
Раньше в Барнауле было ТРИ радиозавода и ДВА конструкторских бюро в области радиоэлектроники.
Сейчас уже ничего этого нет.
И уже знаю бывших инженеров, которые раньше делали боеголовки наведения, а теперь остались без пенсии, поскольку им не хватило баллов, а вместо завода - опять же никому не нужный торговый центр.
Поэтому и пытался на сройке батрачить. Сейчас в чёрную работаю охранником. Причём практически все охранники вынуждены работать в чёрную, хотя всё крышуется ментами.
Оборжаться: трудолюбивые мигранты. Это до поры. Наркотики, водка, лень. Кроме того, не забывайте, что во многих странах бывшего СССР нет обязательного графика прививок. Забыли уже про недавнюю вспышку полиомиелита?
Ты на стройку или дворником пойдешь работать?
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Только дворником и разнорабочим? Это и все рабочие места? А куда прикажете идти высоквалифицированному токарю, который умеет точить детали с микронными допусками, или фрезеровщику? Инженеру разработчику, схемотехнику? В Барнауле нет таких вакансий, невозможно устроится после 40-45 лет не имея блата. Востребован только очень узкий круг специальностей. Можно конечно пойти и на стройку, у меня так знакомый и сделал, ушел разнорабочим на стройку, т.к. семью кормить надо. Но это все равно, что забивать гвозди микроскопом. А ведь на подготовку высококлассного инженера были затрачены огромные деньги. Можно пройти переобучение, но кто примет на работу если ему 45-50 лет?