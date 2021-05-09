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Врач раскрыл причину любви россиян к грозе в начале мая

, ИА "Амител"
Всё дело в озоне и его благоприятном воздействии на воздух
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Любовь россиян к майским грозам имеет научное объяснение, заявил врач-пульмонолог Александр Карабиненко. По его словам, это связано с тем, что весенние дожди и грозы делают воздух более здоровым, насыщая его озоном и придавая ощущение свежести.

Карабиненко отметил, что после грозы человек чувствует себя лучше именно потому, что в воздухе присутствует озон. Кроме того, грозы очищают воздух от пыли и других примесей.

"Дождь осаждает летающие частицы, которые мы называем аэрополлютанты. Это пыльца растений, всякие примеси пыли, выхлопы автомобильных газов и так далее", – сказал Карабиненко в беседе с радио Sputnik.

При этом если у человека постоянно наблюдаются проблемы с сухостью слизистых оболочек дыхательных путей, то лучше приобрести увлажнитель воздуха для помещения, констатировал специалист.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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