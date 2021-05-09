Врач раскрыл причину любви россиян к грозе в начале мая

Любовь россиян к майским грозам имеет научное объяснение, заявил врач-пульмонолог Александр Карабиненко. По его словам, это связано с тем, что весенние дожди и грозы делают воздух более здоровым, насыщая его озоном и придавая ощущение свежести.
Карабиненко отметил, что после грозы человек чувствует себя лучше именно потому, что в воздухе присутствует озон. Кроме того, грозы очищают воздух от пыли и других примесей.
"Дождь осаждает летающие частицы, которые мы называем аэрополлютанты. Это пыльца растений, всякие примеси пыли, выхлопы автомобильных газов и так далее", – сказал Карабиненко в беседе с радио Sputnik.
При этом если у человека постоянно наблюдаются проблемы с сухостью слизистых оболочек дыхательных путей, то лучше приобрести увлажнитель воздуха для помещения, констатировал специалист.
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