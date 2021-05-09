Барнаульцы прошлись с портретами ветеранов, несмотря на отмену "Бессмертного полка"

Фото: Елена Лепезина / amic.ru
Несмотря на то, что официального "Бессмертного полка" в этом году нет, барнаульцы все равно выходят на гуляния с фотографиями воевавших предков. Таких горожан засняли на проспектах Строителей и Социалистическом.
Отметим, что в этом году акцию "Бессмертный полк" из-за пандемии решили провести в онлайн-формате. В таком же режиме мероприятие прошло и в 2020-м. Чтобы попасть в виртуальный строй, нужно разместить портреты ветеранов на сайте "Бессмертный полк России".
Напомним, что в 2020 году жители столицы Алтайского края засняли одинокого участника "Бессмертного полка", который вышел на акцию, несмотря на ее отмену. Мужчина прошелся с портретом воевавшего родственника по проспекту Ленина и тем самым вызвал одобрение пользователей соцсетей.
Комментарии
праздновать Победу Великую своих родных Легко!!!!
а свою победу готовы обеспечить в наши дни?--Родина-мать,СССР,зовёт: встать всем в строй от 18 лет и до....пока силы есть...
иначе мы все погибнем в ближайшие годы и некому будет помнит о Великом подвиге русских людей !