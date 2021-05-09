Россияне назвали самый важный праздник

Большинство россиян назвали День Победы самым важным праздником. Как пишет РИА Новости, в любви к этой дате признались 95% опрошенных.
На втором месте по значимости респонденты разместили Новый год (94%), а тройку замкнуло празднование собственного дня рождения (92%).
Также участники опроса высоко оценили важность Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня России и Дня народного единства.
Отметим, что сейчас в столице Алтайского края активно празднуют 9 Мая, а наиболее массовым мероприятием в Барнауле стал парад Победы. Но на этом программа не закончилась и горожан ещё ждёт множество представлений. Завершится же празднование грандиозными фейерверками.
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