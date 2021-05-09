Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в режиме видеосвязи пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Василием Горбуновым. Глава региона присоединился к акции "Единой России" – "Звонок ветерану", сообщает партийная пресс-служба.
"День Победы для нас святой, священный праздник. Мы отмечаем его с особым воодушевлением. Слова особой признательности – тем людям, кто воевал, кто прошёл войну и эту Победу обеспечил. Мы перед вами, Василий Михайлович, преклоняемся", – обратился губернатор к фронтовику.
По основным вехам биографии Василия Горбунова можно увидеть, как складывались судьбы тысяч юношей и девушек довоенного поколения. Он родился в многодетной семье в августе 1925 года. До войны успел окончить пять классов. Ушёл на фронт как только исполнилось 18 лет – в 1943 году. На Дальнем Востоке освобождал Маньчжурию во время войны с Японией. Война для Василия Михайловича окончилась на Курильских островах. За боевые заслуги он награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Японией", юбилейными медалями.
Демобилизовался Василий Горбунов в звании младшего сержанта в 1950 году и вернулся на малую родину – в Кузбасс, в город Ленинск-Кузнецкий. Там приобрёл профессию, создал семью. До войны у Василия Михайловича было только начальное образование, в вечерней школе он окончил семилетку и в 1952 году поступил в горный техникум, где получил специальность "горный мастер". Более 40 лет отработал на шахте "Полысаевская".
"Раньше больше 40 лет на шахте работать и не разрешали", – пояснил он. Женился в 1953 году, в семье родилось трое детей – сыновья Александр и Михаил, дочь Нина.
В 2004 году, после смерти супруги, Василий Горбунов переехал жить к дочери на Алтай. Живёт в посёлке Южном. Несмотря на преклонный возраст, Василий Михайлович ведёт активный образ жизни – ежедневно делает зарядку и занимается оздоровительной ходьбой, раньше бегал на лыжах. Много читает, общается с молодёжью.
Губернатор поинтересовался, как в семье встречают День Победы. По традиции родные и близкие соберутся за праздничным столом, посмотрят трансляцию парада на Красной площади. "Обязательно и 100 граммов нужно выпить, как без этого", – рассмеялся Василий Михайлович. Виктор Томенко пожелал Василию Горбунову крепкого здоровья и разменять вторую сотню лет. "Главное – чтобы задача была поставлена!" – сказал фронтовик.
Комментарии
Свободу Николаю Платошкину!