Шествия "Бессмертного полка" массово прошли за пределами России

Жители множества стран поддержали десятую акцию "Бессмертный полк", призванную почтить память участников Великой Отечественной войны.
Люди пронесли в руках портреты своих родных, участвовавших в ВОВ, в Кишиневе, Шанхае, Пекине, Сиднее, Буэнос-Айресе и других городах за пределами России.
Так, в Молдове шествие возглавил бывший президент страны Игорь Додон, а в Пекине число участников составило около 350 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации ТАСС, в Шанхае в шествии приняли участие 120 человек из России, Белоруссии, Казахстана и Украины, в Сиднее – свыше 300. В Аргентине мероприятие провели в семи городах, в том числе в столице – Буэнос-Айресе.
Напомним, в 2020 году общероссийскую акцию "Бессмертный полк" отменили из-за пандемии коронавируса. Тогда её впервые провели в дистанционном формате. В этом году организаторы сообщили, что 9 мая "Бессмертный полк" по России состоится также дистанционно. В Барнауле шествие "Бессмертного полка" тоже будет только онлайн.
В случае улучшения эпидемиологической обстановки организаторы планируют провести акцию в традиционном формате 24 июня 2021 года.
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