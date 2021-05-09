Жителей Алтайского края предупредили о сильном ветре и риске пожаров

Жителей Алтайского края предупредили об усилении ветра и высокой пожароопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По информации ведомства, 10 мая высокая пожароопасность ожидается на большей части территории. Осложнит обстановку сильный ветер. Его скорость при порывах может достигать 20 метров в секунду.
В связи с этим существует повышенный риск возникновения лесных, степных, а также бытовых пожаров. Сотрудники МЧС призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе и не бросать непотушенные спички и сигареты. Спасатели отметили, что только 9 мая до 15:00 в регионе ликвидированы 53 пожара (в том числе 29 случаев горения травы, 17 — мусора).
"Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения", – напомнили в ведомстве.
Отметим, что с 28 апреля на территории Алтайского края действует особый противопожарный режим. Во время действия этого режима людям запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры. Из-за высокой пожароопасности объявлено штормовое предупреждение.
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