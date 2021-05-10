Жара и ветер. О погоде в Алтайском крае 10 мая

В Алтайском крае до 11 мая действует штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности. В некоторых районах обстановку усугубляют жара и ветер.
В крае 10 мая температура воздух составит +18, +23 градуса. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.
Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.
В Барнауле термометры покажут +18,+20 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.
В ночь с 10 на 11 мая в некоторых районах края температура воздуха может опуститься до +5, +8 градусов.
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