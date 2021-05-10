Алтайские спасатели эвакуировали туристку, которая сорвалась с горы на озере Ая

Сотрудники пожарно-спасательной части №60 эвакуировали девушку, которая упала с горы "Чертов палец" на озере Ая Алтайского района. Подробно о случившемся рассказали в региональном ГУ МЧС.
Сообщение о происшествии поступило около девяти вечера 9 мая.
"Нам поступил звонок, что уроженка села Ая, 1985 года рождения сорвалась с горы и ей требуется немедленная медицинская помощь. Так как скорая помощь не может самостоятельно подобраться к девушке, мы незамедлительно направили к месту происшествия наши силы", - рассказал начальник отдельного поста №3 пожарно-спасательной части № 60 Анатолий Атюнин.
Спустившись по склону спасатели обнаружили пострадавшую. При помощи веревок и носилок они провели эвакуацию и сопроводили девушку до машины скорой помощи. Врачи увезли ее в центральную городскую больницу города Горно-Алтайска.
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