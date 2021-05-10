Умерла лошадь, которую спасли из-подо льда на Катуни

Подписчики сообщества Barnaul22 рассказали о том, что лошадь, которую несколько дней назад вытащили из-подо льда на Катуни, умерла. Жеребёнок очень слаб, и врачи пытаются спасти ему жизнь.
"Хозяин уверен, что выкормить самостоятельно его невозможно и, скорее всего, он погибнет. Но люди в соцсетях готовы помочь не только советом, но и выкормить детёныша", – сказано в сообщении.
Напомним, что о спасении кобылы стало известно 7 мая. Гид и экскурсовод Сергей Заплётин заметил на берегу реки скопление машин, а когда подъехал ближе – увидел лошадь, которая провалилась под лёд. На берегу в это время бегал жеребёнок. Вместе с другими туристами мужчина накинул трос на ноги животного и вытянул кобылу на берег.
Комментарии
у кобылы не лапы а ноги
Копыта