Россиянам рассказали, как увеличить размер зарплаты

Адвокат Марина Буянова рассказала, в каких случаях сотрудник может просить повышения зарплаты. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Специалист посоветовала учитывать объём выполняемой работы. Если тяжесть труда или его опасность для здоровья возросли – вы вправе требовать повышения зарплаты.
"Вторая причина попросить о повышении – вы повысили свою квалификацию. Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учёбу и работу", – отметила адвокат.
Также она посоветовала использовать ситуацию, когда сотруднику предложили работать в другой компании. В этом случае можно "поиграть перед начальством".
Ранее россияне назвали профессии с неоправданно низкими зарплатами. В топ попали учителя, врачи и учёные.
Комментарии
Треп и только.
В моей крупной, динамично развивающейся компании директор сказал, что платить лишнего не будем. Ни повышения ЗП, ни даойную за работу в выходные/праздничные, ни за переработку часов. Не нравиться- увольняйся. Поиграть с руководителями не получиться.
Эт точно. Образование не повысил.
Как далеки они от народа!
Если работников не хватает, то их ищут на хорошую зарплату, а если их полно, зачем платить больше. Есть и исключения, если врачей или учителей не хватает, то это не проблема тех, кто им платит зарплату, для себя они найдут и врачей, и учителей. И зарплату себе за нехватку работников не уменьшат
Если работников не хватает, то их ищут на хорошую зарплату, а если их полно, зачем платить больше
Очередной бред от диванного кнопкодава.
Если работников не хватает, то их ищут на хорошую зарплату, а если их полно, зачем платить больше
Это факт, который не понимает только очень тупая жертва аборта
Это не факт. Если рабочих не хватает, и все подряд увольняются, их никто не ищет, пока есть те, на кого можно сваливать всю работу ушедших. У нас уволилось в цеху за 4 года 12 слесарей из 16 из-за низкой ЗП, теперь 4 оставшихся тянут работу остальных ушедших плюс инженера в авральном режиме закрывают аварийные ситуации, хотя это не их работа. И никому дела нету. Так и будет. Пока не останется никого, никто ничего повышать не будет.
Только смена работы на новую, с более высокой ЗП, приводит к её росту для конкретного работника.
Деньги начинают приходить, когда иллюзии уходят. Бери сам, никто ничего не даст! Только когда это поймешь, приходит все.