Большой гараж для автобусов загорелся в Барнауле

Очевидцы заметили клубы чёрного дыма за троллейбусным депо на пересечении улицы Малахова и проспекта Космонавтов. В региональном ГУ МЧС уточнили, что пожар произошёл в гаражах.
В гаражном боксе по адресу проспект Космонавтов, 53, загорелась техника. Пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. Возгорание ликвидировано.
Погибших, пострадавших нет. Один из автобусов сгорел полностью. Причина случившегося будет установлена органами дознания.
Ранее очевидцы запечатлели пожар в частном секторе в барнаульском Затоне. Загорелся двухэтажный частный дом и соседняя постройка. По словам местных жителей, в здании слышались взрывы.
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