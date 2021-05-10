Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе зафиксировали 16844 случаев заражения. Наибольшее число зараженных выявили на территории Горно-Алтайска - 5521 пациентов.
За прошедшие сутки выздоровел один пациент. По данным на 10 мая, за весь период в регионе выздоровели 16540 человек. Зарегистрировано 267 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 233 – от COVID-19, 34 – от иных причин.
Всего проведено 203309 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 94 пробы.
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