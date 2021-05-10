Врач рассказал о внешнем признаке предракового состояния

Врач-онколог Иван Карасев рассказал об опасности появления новообразований-полипов на голосовых связках и стенках гортани. Этой теме он посвятил пост на своей странице в Instagram.
По словам специалиста, распознать это состояние можно по частому покашливанию, затруднению дыхания, воспалению и хронической осиплости голоса. Игнорирование полипов грозит развитием онкологического заболевания.
"Если вовремя не начать лечение, могут появиться осложнения в виде полного нарушения дыхания, потери голоса, перерождения полипов в злокачественные образования", — отметил врач.
Он также добавил, что важно удалить новообразования "под корень", чтобы исключить риск их дальнейшего развития.
Ранее врач-кардиолог назвал причины инсульта в молодом возрасте. По его словам, нужно правильно питаться, хорошо спать и много двигаться.
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