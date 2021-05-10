Глава Минздрава Омской области вышел к людям из леса

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который пропал, когда отправился на охоту, найден живым. По информации телеграм-канала Mash, он сам вышел к людям у деревни Баслы.
Мураховского обнаружили полицейские. По предварительной информации, от медицинской помощи он отказался.
Напомним, что о пропаже главы омского Минздрава стало известно 9 мая. 49-летний мужчина уехал с охотбазы в лесной массив на квадроцикле 7 мая около 16 часов и больше не вернулся.
Сначала знакомые искали его самостоятельно, но потом привлекли к поискам полицию. Позднее сообщалось, что искать Мураховского будут при помощи вертолета.
Комментарии
Вышел таки к людям...
Там прям беда с министрами здравоохранения, один из-за границы показания даёт, следующий чуть не сгинул в лесу.....