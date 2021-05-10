В МВД рассказали подробности смертельной аварии в селе Манжерок

В ГУ МВД России по Республике Алтай рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла днём 10 мая у села Манжерок. 33-летняя жительница Горно-Алтайска, управляя автомобилем ВАЗ-21150, не справилась с управлением и вылетела на встречку.
Отечественный автомобиль столкнулся с КамАЗом. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. В республиканскую больницу госпитализировали двоих детей – мальчики 2011 и 2018 годов рождения. Водитель грузовика был трезв.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, что ранее об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. Пользователи предположили, что водитель "Лады" погиб на месте.
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