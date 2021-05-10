Такой день. Медведь во дворе и массовое ДТП на Павловском тракте

Очевидцы в социальных сетях рассказали о массовом ДТП на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской. По предварительным данным, в столкновении участвовали не менее пяти машин.
9 мая в Алейске произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибли три человека. О происшествии стало известно только сегодня.
41-летний житель Барнаула обратился в полицию и рассказал о том, что мошенники обманным путём похитили у него 202 тысячи рублей. Всё началось с того, что мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка.
За прошедшие сутки пожарные потушили 116 пожаров, 65 из которых – ландшафтные. Особо опасная ситуация сложилась в Рубцовске. Огонь почти добрался до жилых домов.
Днём 10 мая на въезде в Барнаул со стороны аэропорта образовалась большая пробка. Судя по всему, дачники массово возвращаются в город, чтобы завтра выйти на работу.
В барнаульских пабликах выложили видео, сделанное якобы в одном из дворов города. Мужчина снял медвежонка, который бегает по детской площадке.
С 8 часов 20 мая до 8 часов 3 июня в Барнауле закроют движение для всех видов транспорта по всей ширине проезжей части малого Павловского тракта в районе здания № 269.
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