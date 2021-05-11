Учёные назвали самую "сильную" группу крови

Исследователи выявили самую "сильную" группу крови, которая оказывает влияние на разные аспекты жизни человека. Об этом сообщает РИА ФАН.
Носители первой группы имеют отличительные показатели в работе мозга. Их память не ухудшается с возрастом. Кроме того, такие люди имеют пониженные риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Носителям первой группы крови реже грозят инсульты и сердечные приступы, которые считаются одной из самых распространённых причин смерти в мире.
Такие свойства группа крови приобрела благодаря низкой свёртываемости, что снижает нагрузку на мозг и сердце.
Ранее врачи установили связь между заболеваемостью коронавирусом и группой крови. Обладатели первой группы заражались реже остальных.
Комментарии
В США и в Южной Америке в основном первая группа крови. И?
А нет ли здесь расовой дискриминации по группе крови?
Я бы даже сказал кровавой дискриминации...
У меня третья и я такой же)
А ещё можно черепа линейкой мерить, уши, нос, глаза...
Но что то мне это напоминает...?
По-моему это уже где-то было...
Мы с тобой одной крови!
Ты и я.
это были британские ученые, конечно