11 мая в Барнауле завершается отопительный сезон

Отопительный сезон в Барнауле закончится 11 мая, рассказали в пресс-службе мэрии. Это связано с увеличением среднесуточной температуры.
"11 мая в Барнауле завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк", – говорится в сообщении.
Ранее о завершении отопительного сезона объявили в Бийске и Рубцовске. Соответствующая информация появилась на сайтах муниципальных образований.
Городская администрация Рубцовска приняла решение, согласно которому подачу тепла в дома и на другие объекты прекратили с 30 апреля. В Бийске это произошло на день позже – 1 мая.
Комментарии
батареи все выходные были ну очень горячие... как будто на улице минус 20. Зачем так жарить? а потом платить?