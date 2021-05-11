В Минприроды рассказали, на сколько лет в России хватит нефти и газа

Обеспеченность России запасами нефти при нынешних уровнях добычи составляет 59 лет, природного газа хватит на 103 года. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в беседе с РБК.
"Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые ещё не получили полную нагрузку", – объяснил министр.
По его словам, запасы углеводородов можно увеличить, если вкладываться в геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах.
Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин рассказал, почему в России дорожает топливо, в то время как мировые цены на нефть опустились. По словам чиновника, это обусловлено несколькими факторами, а сама стоимость энергоресурсов не отличается от уровня инфляции в стране.
Комментарии
Всё определяется исключительно ценой на нефть. Вначале двухтысячных, в эпоху расцвета "энергетической суперсверхдержавы", когда цена зашкаливала за 100 долларов и за ненадобностью массово банкротились и сносились все заводы, постоянно кричали о Штокмане и заполярном шельфе. Сейчас об этом вообще не вспоминают, поскольку себестоимость добычи там выше 100 долларов за баррель.
Месторождений у нас полно, и страна богатейшая. Вот только из-за холодного климата и огромных расстояний их разработка никогда не будет рентабельной и прибыльной.
В той же Африке есть всё то же самое, но стоит добыча там копейки.
11.05.2021 09:21
- гость -
В той же Африке есть всё то же самое, но стоит добыча там копейки.
Ага. И американцы до сих пор эти копейки не прибрали? Сидят на кактусе и добывают у себя.
В Минприроде забыли что век углеводородов закончится не потому что закончится ископаемое топливо. Также как в свое время произошло с каменным, бронзовым и железными веками.
11.05.2021 09:56
АБОРИГЕН
В Минприроде забыли что век углеводородов закончится
Не закончится. Весь пластик, композиты и графен из углерода. И много чего еще.
11.05.2021 10:07
- гость -
95% добываемой нефти идет на производство топлива. Остальные 5% как раз на "многое чего ещё". И это надо учесть что доля самого этого "многого" также сокращается как например пластика. По этому это уже нельзя назвать веком.