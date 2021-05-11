В Барнауле во дворе жилого дома сгорела иномарка

Автомобиль загорелся в ночь на 11 мая в Барнауле, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев.
Кроссовер Toyota Rav-4 загорелся примерно в 03:40 во дворе дома № 14, расположенного на проспекте Энергетиков. По словам свидетелей, было несколько взрывов.
На месте работали пожарные. Причина и другие подробности произошедшего не уточняются.
Напомним, 10 мая в Барнауле произошло массовое ДТП на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской. В столкновении участвовали не менее пяти машин. В результате авто одного из участников аварии перевернулось. На месте работали сотрудники ДПС, медики и спасатели.
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