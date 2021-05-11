Зампред правительства Алтайского края рассказал о готовности гребного канала

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин рассказал, что на гребном канале усовершенствована схема электроснабжения. Теперь она готова за считанные секунды переключиться на резервный источник энергии – мощную дизельную станцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кроме того, завершили асфальтировать дорожку, ведущую к зрительским трибунам. Протяжённость участка составила 450 метров. Также созданы дополнительные каналы связи для спортсменов и сотрудников СМИ, приглашённых для освещения Кубка мира.
По словам Климина, основные работы на гребном канале выполнены, создан спортивный объект мирового уровня. Территорию благоустраивают, специалисты завершают монтаж специального оборудования.
В ближайшее время будут опробованы в действии дорожки для проведения состязаний, стартовые системы на 200, 500 и 1000 метров. Эксперты проверят работу системы хронометража IMAS, которую используют на всех крупных международных соревнованиях.
Напомним, с 20 по 23 мая в столице Алтайского края впервые пройдёт спортивное мероприятие мирового уровня – II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
Об участии в соревнованиях уже заявили представители 56 стран, ожидается приезд 444 спортсменов со всех континентов, рассказал Юрий Морозов, директор краевой Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко.
Для проведения соревнований в Барнауле приобретено 300 лодок за счёт средств Фонда поддержки олимпийцев России. Во время барнаульского этапа Кубка мира будет разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио.
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