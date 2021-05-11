Барнаулец подобрал на парковке потерянный кошелёк и попался полиции

В Барнауле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже кошелька, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
К правоохранителям обратился 44-летний мужчина. С его слов, незадолго до пропажи он вместе с женой отправился в торговый центр за покупками. При выходе из авто супруга выронила бумажник и не заметила этого. В нём были банковские карты и 28,6 тысячи рублей.
"Уже в самом торговом центре они обнаружили пропажу и поспешили к машине, надеясь, что портмоне окажется в салоне. Всё тщательно осмотрев, супруги пришли к выводу, что кошелёк был похищен", – говорится в сообщении.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что кошелёк подобрал неизвестный мужчина. Он убедился, что за ним никто не смотрит, взял находку и покинул парковку.
Подозреваемого задержали. Им оказался 53-летний ранее не судимый барнаулец. Похищенное портмоне изъяли и вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая в значительном размере".
Комментарии
Может он понёс кошелёк в полицию?
В полиции уговорили написать явку с повинной. А если бы сказал не хотел воровать и суда не будет.
11.05.2021 13:47
Павлик Морозов
Может он понёс кошелёк в полицию?
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Ну да, ну да. Трогать не надо то, что не твоё.
Бедующие пенсионеры будут выживать наверное только так. Нашел -живешь.
Да ну, ерунда какая-то, жена раззява, потеряла, а потом видети ли подумала, что украли.
под кражей понимается тайное хищение чужого имущества
Если под камеру и на парковке уже не тайное и значит не кража.
11.05.2021 13:59
- гость -
Странная у вас логика-человек что-то потерял,естественное желание нашедшего-вернуть.
Нас в СССР так учили. Так и к упавшему без сознания на улице человеку не надо помогать? В вашем случае-он просто прилёг отдохнуть?
Он убедился, что за ним никто не смотрит
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Он искал глазами хозяина кошелька и когда не нашел, грустный подобрал кошелек и пошел в полицию сдавать находку.
Как говорят в народе, с пола себе статью/срок поднял.
11.05.2021 14:10
- гость -
Точно! Надо было мелом обвести находку,никого не подпускать и орать:"полиция!!!"
11.05.2021 14:12
АБОРИГЕН
Борис,это "Кирпич" в "Место встречи изменить нельзя" сказал.
Если лежит что то ценное, то хозяин вещи вернется сам.
11.05.2021 14:24
Точно! Надо было мелом обвести находку
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Надо с собой мел носить.
11.05.2021 14:26
Гость
Нет. Эта фраза существовала задолго до этого фильма.
При выходе из авто супруга выронила бумажник и не заметила этого...
супруги пришли к выводу, что кошелёк был похищен...
по статье "Кража, совершённая в значительном размере"
Вот так!!!
11.05.2021 14:31
Fkt
А если он до этого посетил 15 мест и пока вернётся....
Нет,надо сдавать в полицию,чтобы не попалось вам на глаза.