"Не так блестяще". Каких итогов ЕГЭ ждут в 2021 году на Алтае и как пройдут экзамены

Меньше месяца осталось до первого Единого государственного экзамена в Алтайском крае (как и по всей стране). И в региональном Минобре надеются, что результаты в этом году по ряду предметов будут не хуже, чем в прошлом. Об этом в "Переговорке" на amic.ru заявил глава регионального ведомства Максим Костенко. Но подчеркнул, что переплюнуть итоги ЕГЭ 2020-го будет очень трудно. Министр объяснил, что может помешать выпускникам, успеют ли они подготовиться из-за длинных майских праздников и почему ЕГЭ, несмотря на недовольства, нельзя отменять.

"Высокомотивированные ребята"

Пандемия и дистант не только не помешали, но даже помогли алтайским школьникам блестяще сдать выпускные экзамены в 2020 году, рассказал Костенко. По его словам, сложившиеся условия помогли детям взвешенно выбрать предметы и целиком сконцентрироваться на подготовке.

"Кто внёс наибольший вклад в повышение среднего уровня результатов ЕГЭ? В первую очередь – высокомотивированные ребята, которые пошли на выбранные ими предметы. Они максимально посвятили себя подготовке. Это реальность прошлого года. Только по литературе у нас стобалльников стало больше в девять раз. А это, между прочим, один из самых сложных предметов, с субъективным фактором при оценке", – объяснил министр.

Напомним, в прошлом году Всероссийские проверочные работы (ВПР), на которые часто жалуются родители и учителя, перенесли из-за ковида. И одиннадцатиклассникам не пришлось отвлекаться от ЕГЭ.

О том, для чего нужны ВПР и почему многие ими недовольны, читайте в материале на amic.ru.

Что помешает сфокусироваться в этом году?

В том числе те же самые ВПР, отметил Костенко. В этот раз их переносить не стали.

"Ученики 11-х классов в этом году пишут и ВПР, и итоговые сочинения, чего не было в прошлом году. Конечно, это не даст в полной мере сфокусироваться на тех экзаменах, которые необходимы им для поступления в вуз", – считает глава регионального Минобра.

Итоговое сочинение – своего рода допуск к ЕГЭ. Школьники пишут работу и получают "зачёт/незачёт". Традиционно сочинение проводили в декабре, а в этот раз из-за пандемии сроки сдвинули на апрель. А те выпускники, которые не справились с заданием или пропустили сочинение, будут писать его в среду, 12 мая.

Но, несмотря на сложности, отметил Костенко, в Минобре ожидают, что алтайские выпускники покажут достойные результаты и в 2021 году.

"Мы надеемся, что в целом результаты будут высокие и в этот раз. Может, не такие блестящие, как литература в 2020 году. Но думаю, что по ряду предметов баллы у ребят будут даже повыше, чем год назад", – подчеркнул министр.

Внезапные "каникулы", случившиеся из-за длинных майских праздников, по словам Костенко, подготовке не помешают. Напомним, алтайский Минобр рекомендовал школам не работать с 1 по 10 мая, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Но некоторые учебные заведения приняли решение учиться в удалённом формате 3 и 8 мая, чтобы успеть пройти программу.

Смогут ли выпускники наверстать пропущенное, зависит только от них самих, подчеркнул министр. Формат удалённой и самостоятельной работы, по его словам, на Алтае уже отработан. И у тех, кто ответственно подойдёт к делу, проблем возникнуть не должно.

Как и когда пройдет ЕГЭ в 2021 году?

Даты проведения ЕГЭ в этом учебном году уже давно определены. В Алтайском крае, как и по всей стране, экзаменационная кампания начнётся 31 мая.

Расписание по предметам на 2021 год выглядит так:

31 мая – география, литература, химия;

– география, литература, химия; 3, 4 июня – русский язык;

– русский язык; 7 июня – математика профильного уровня;

– математика профильного уровня; 11 июня – история, физика;

– история, физика; 15 июня – обществознание;

– обществознание; 18, 21, 22 июня – иностранные языки;

– иностранные языки; 24, 25 июня – информатика и ИКТ.

Резервные дни – с 28 июня по 2 июля, а дополнительный период сдачи ЕГЭ продлится с 12 по 17 июля.

Важно: досрочную сдачу экзамена в 2021 году отменили. Так власти надеются снизить риск заражения ковидом, объяснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Кстати, обязательный базовый экзамен по математике тоже отменили. Теперь минимум, который должен сдать каждый выпускник, – это ЕГЭ по русскому языку. Всё остальное – на выбор ученика.

Как и в прошлом году, выпускные экзамены пройдут по всем санитарным правилам. Учеников обяжут быть в масках, а на входе организуют термометрию. Кроме того, школы будут регулярно дезинфицировать помещения во время проведения экзамена.

"ЕГЭ нужен, как линейка"

Костенко также объяснил, что ЕГЭ, как бы его ни ругали, имеет ряд преимуществ перед традиционными экзаменами. Кроме того, подобные системы оценки давно практикуются во всём мире.

"Вопрос очень сложный. Но ведь когда-то придумали линейку. Какие-то условные единицы измерения, чтобы проще сравнивать одно с другим. В нашем случае единица измерения – это баллы ЕГЭ или ОГЭ. Они дают возможность максимально упростить дальнейший путь даже выпускникам из самых отдалённых сёл. Никогда до ЕГЭ не было такого массового поступления в ведущие вузы страны, как сейчас", – отметил глава алтайского Минобра.

Он также подчеркнул, что ту глубину знаний, которую не всегда показывает ЕГЭ, могут раскрыть дополнительные экзамены в вузах. А их, отметил министр, высшие учебные заведения проводят всё чаще.