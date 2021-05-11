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Яровые сельхозкультуры посеяли на площади около 840 тысяч гектаров в Алтайском крае

, ИА "Амител"
По словам Александра Чеботаева, хозяйства региона в должной мере обеспечены материально-техническими ресурсами
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае яровые сельхозкультуры посеяли на площади около 840 тысяч гектаров, рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. По его словам, сейчас идёт сев практически всех сельскохозяйственных культур.

"По оперативным данным на сегодня, 11 мая, яровой сев выполнен на площади около 840 тысяч гектаров, это более 18% от плана. В том числе посеяно зерновых и зернобобовых культур более 500 тысяч гектаров (18%), подсолнечника – 223 тысячи гектаров (31%). Кормовые культуры размещены на четверти запланированных площадей. Близок к завершению сев сахарной свёклы, она уже посеяна на 17 тысячах гектаров, что составляет 77% от намеченного", – рассказал министр на аппаратном совещании краевого правительства.

Чеботаев добавил, что в этом году яровой сев предстоит провести на 4,5 млн гектаров, где 3,3 млн гектаров – зерновые культуры и 1,1 млн – масличные. Чиновник также подчеркнул, что хозяйства региона в должной мере обеспечены материально-техническими ресурсами и проблем по этому вопросу нет.

Напомним, что в первом квартале 2021 года алтайские сельхозпроизводители приобрели 39 сеялок и посевных комплексов. Больше всего новинок появилось в хозяйствах Рубцовского, Ребрихинского и Тальменского районов. По словам специалистов, современная посевная техника позволяет одновременно проводить несколько операций и оптимизировать производственные затраты. 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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