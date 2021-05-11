Вкладам россиян в 2021 году предрекли рост до 8%

Вклады россиян в 2021 году вырастут до 8% по сравнению с 2020-м. Основной рост, как считают эксперты, произойдёт во втором полугодии, а драйверами станут ожидаемое повышение ключевой ставки и замедление инфляции до 4,7-5,2%, пишут "Известия".
По данным опрошенных специалистов, на это также может повлиять приостановление части ипотечных программ и изменение ситуации на рынке, из-за чего произойдёт смещение инвестиций в сторону сбережений, а не недвижимости. Кроме того, дополнительными причинами могут стать рост экономической активности в стране и увеличение социальных выплат.
Банки ожидают, что спрос к классическим сберегательным продуктам вырастет в этом году до 15-20%. Как отмечает издание, в первом квартале 2021 года деньги россиян во вкладах и на текущих счетах выросли на 900 млрд рублей (до 32,1 трлн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не исключено, что в этом году деньги граждан, находящиеся в банках, могут превысить 36 трлн рублей.
Ранее экономист Андрей Колганов назвал худший вид заработка для малоимущих россиян. По его словам, людям с низким уровнем дохода лучше не заниматься инвестированием, поскольку ценные бумаги принесут им не очень много.
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