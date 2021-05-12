Очарован Алтаем. Как карельский путешественник в алтайских горах идею для бизнеса искал

Житель Петрозаводска Святослав Лезин бросил успешную карьеру руководителя отдела продаж в крупной компании, ушёл из молодёжного парламента Республики Карелия, сменил ник в соцсетях на "Карелопитек" и рванул в путешествие по России. На Lada Granta он проехал от Крыма до Владивостока и обратно всего за 60 дней. Но закрыл туристический гештальт только на Алтае, где всю жизнь мечтал побывать. А по пути придумал туристический бизнес и нашёл в Барнауле делового партнёра. Корреспондент amic.ru Полина Жданова пообщалась с карельским дауншифтером и узнала, каким он увидел Алтай, когда к нам вернётся и какую бизнес-идею придумал.

Из офиса на свободу

В книгах и фильмах романтичный образ путешественника примерно одинаков: это человек с огромным рюкзаком за плечами, в поношенных кроссовках и странным выражением на лице – лёгкой улыбкой и каким-то отрешённым взглядом.

Святослав Лезин очень даже подходит под это описание. Он эмоциональный, красноречивый и думающий о сложных вопросах в стиле "кто мы и зачем мы здесь". Только путешествует не пешком с рюкзаком, а на автомобиле. И пока не по всему миру, а только по России. Но по нему уже не скажешь, что всего год назад Святослав был "белым воротничком", который трудился в офисе в стабильном графике и был лучшим в своём деле.

"У меня всё в жизни началось как у всех. Учился в вузе на отлично, служил в армии. Работал в сфере продаж – и очень успешно, был руководителем. А потом надоело. Жизнь становилась слишком ограниченной. А я всегда мечтал быть свободным от рамок. С детства хотел быть путешественником – жизнь короткая, а я хочу увидеть весь мир. Поэтому однажды я на это решился – окончательно и бесповоротно", – рассказал amic.ru Святослав.

Себя мужчина называет романтиком и максималистом – именно идеальные представления о жизни "в свободном полёте" подтолкнули его сменить костюм на походную экипировку и поехать изучать просторы России на авто отечественного производства.

Святослав поставил себе задачу – объехать страну за 60 дней именно зимой, в самые лютые морозы. И у него это получилось – от Петрозаводска (родины путешественника) до Крыма, от Крыма до Владивостока и обратно.

"Я для себя решил – если я пройду этот путь, то путешественник из меня точно получится. Значит, я смогу рассказывать о своих странствиях и вдохновлять людей по всему миру жить свободнее и не бояться что-то менять", – говорит Святослав.

За два месяца он побывал практически в каждом уголке страны, объехал свыше сотни городов. Не получилось захватить самую малость – Магадан, Норильск, Якутию, Сахалин и Камчатку. А ещё с первого раза не смог попасть на Алтай, о чём путешественник сильно жалел.

"Приехать на Алтай я мечтал много лет, никак не получалось. Но всё решил случай – точнее, идея. Я решил создать туристический проект и искал поставщика купольных конструкций для своей базы отдыха. Самого лучшего нашёл в Алтайском крае, и без раздумий приехал. Сразу же, как только получилось", – вспоминает Святослав Лезин.

Пока "Карелопитек" колесил по России, ему пришла в голову мысль о создании баз отдыха в необычных природных уголках страны. Но и сам вид построек должен выглядеть креативно. Так появилась идея создать домики отдыха в виде шатров и модульных конструкций разных форм. А главное звено (поставщика геокуполов для конструкций) начинающий бизнесмен отыскал в месте своей мечты – на Алтае.

Алтай вдохновляющий

Путешественник во время поездки по стране заметил, что во многих регионах не хватает креативной и комфортной для туристов инфраструктуры. Такой, чтобы человек мог наслаждаться и природой, и местом, в котором он остановился. Поэтому Святослав решил строить купольные домики разных причудливых форм.

"Я обожаю путешествия, и мне хочется вдохновлять и радовать людей, подталкивая их к поездкам. Считаю, что нужно создавать больше мест, где люди могут остановиться. Но они должны быть незаурядными. Свои базы я буду располагать в уникальных природных местах, которые не мейнстримны, не скучны для туристов. А домики я вижу дизайнерскими, разнообразными, но при этом уютными, чтобы туда хотелось вернуться", – рассказывает о своей идее бизнесмен.

Производителей конструкций геокуполов в стране очень много, но предпринимателю было крайне сложно найти компанию, которая загорелась бы его идеей, как своей собственной. Такой поставщик нашёлся в Барнауле.

"Именно в Алтайском крае получилось найти бизнес-партнёра. Это очень редкое качество – относиться к чужим идеям как к своим и делать всё возможное для их воплощения в жизнь. Меня в алтайских предпринимателях это очень подкупило – открытое и душевное отношение. Я очень рад, что такие люди здесь есть и что теперь я буду с ними работать долго и, надеюсь, продуктивно", – делится впечатлениями Святослав.

По пути, решая бизнес-вопросы, "Карелопитек" посетил знаменитые места Горного Алтая, которые вызвали у него много удивительных эмоций.

Люди с горящими глазами

"На Алтае и в Алтайском крае я пробыл четыре дня. Здесь меня поразило несколько вещей. Первая – это Катунь и то, что вдоль бурной реки очень много туристических зон организовано. Вторая – энергетика гор. Она уникальна и в то же время очень похожа на Карелию и Кавказ. А третья – это люди. На Алтае люди не похожи на других. И дело не в говоре или внешности, а в яркости глаз. Честно, я нигде таких горящих глаз не видел, как здесь", – говорит Святослав, и глаза его наверняка тоже горят.

По его словам, жители и Алтая, и Алтайского края по-особенному любят и гордятся своей землей, достопримечательностями. "Карелопитека" приятно удивило то, что большинство людей хорошо знают историю регионов и готовы рассказать и подсказать, куда лучше поехать, что посмотреть.

"Очень часто местные упоминали петроглифы – а это совершенно уникальная вещь, они есть на Алтае и ещё в нескольких регионах. И так все гордо, эмоционально рассказывают о родном крае. Да, в Карелии тоже знают красивые места и посоветуют, но нет такого особенного огонька в душе, какой есть у жителей Алтая (рассказчик имеет в виду и Алтайский край в том числе, – прим. авт.)", – говорит "Карелопитек".

Путешественник отметил, что у алтайских гор ощущается мистическая, таинственная энергия. Он считает, что природа нашей местности немного неприступная, загадочная и открывается в полной мере не для всех. Но от этого она не теряет своего очарования и энергетической силы.

"Я во снах всё ещё часто вижу алтайскую природу. Обязательно буду сюда приезжать ещё и ещё. Я могу бесконечно смотреть на бурную Катунь. Хочу забраться в какие-то малодоступные и необычные места силы, куда не часто ходят туристы. Пообщаться с шаманами, узнать поближе культуру, мифологию", – резюмирует Святослав.

Но это – планы на лето. А пока предприниматель занят строительством первой базы отдыха с барнаульскими куполами (кстати, в купольных домиках можно будет останавливаться круглый год). Гостиничный мини-комплекс из пяти домиков появится в горах Карелии, и первые туристы смогут оценить комфортность алтайских конструкций уже в июле. И если дело пойдёт хорошо, Святослав планирует построить несколько таких баз на территории родной республики и продолжит расширяться в масштабах страны. В том числе не исключает строительство в горах Алтая – чтобы был повод возвращаться к нам чаще.