Тепло и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 12 мая

Тёплая погода установится в Алтайском крае днём 12 мая, сообщают в региональном Гидрометцентре.
По данным синоптиков, температура воздуха по региону составит от +19 до +24 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Также на большей части территории края сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), местами чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).
В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +22 градусов. Как и в целом в региону – без существенных осадков. Скорость ветра – до 12 м/с.
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