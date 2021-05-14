Неудобное соседство. Что делать, если в барах возле дома постоянно шумят по ночам?

Казалось бы – очень удобно, когда рядом с домом есть несколько баров и ресторанов, куда можно сходить и развлечься. Но что делать, если сегодня вы веселиться не хотите, а эти же самые бары включают музыку так громко, что не дают вам уснуть? Точно так же, как и любители ночных "покатушек" с басами погромче. Редакция amic.ru обратила внимание на нарушителей городского спокойствия в долгие майские выходные. Когда большинство жителей активно отдыхали, команда amic.ru работала и выясняла, что делать, если дискотеки в ночных заведениях нарушают ваш (и наш) покой, разрешено ли вообще барам включать музыку громко в спальных районах по ночам и куда на них жаловаться.
На территории нашего региона с 2018 года действует закон о тишине. Так, согласно документу, шуметь нельзя:
– с понедельника по пятницу: с 22:00 до 8:00;
– в субботу и воскресенье: с 22:00 до 9:00;
– также существует такое понятие, как "тихий час", который длится ежедневно с 13:00 до 15:00;
– ремонт запрещается делать с 20:00 до 09:00 в будние дни и по субботам, круглосуточно запрещено сверлить стены в воскресенье и в установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.
А что относится к шуму?
По закону к шуму относятся:
– громкая музыка и устройства звукоусиления (те самые "басы") на транспортных средствах, в объектах торговли, общественного питания, организациях досуга;
– крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах;
– фейерверки и салюты;
– длительный или неоднократный визг автомобильной сигнализации;
– ремонтные и земляные работы.
То есть если рядом с вашим домом есть кафе, в котором по ночам громко играет музыка, а посетители ей так же шумно подпевают – это незаконно. И за это можно привлечь владельца заведения к ответственности.
В полицию. Можете вызывать полицейских тогда, когда в заведении разгар веселья. Правоохранители должны потребовать прекратить шум и вынести предупреждение администрации и владельцу бара/кафе/сауны. А днём вы можете пойти к участковому и написать коллективное заявление (вместе с соседями, которым шум тоже мешает) – он должен провести проверку и выписать штраф.
В Роспотребнадзор. Если шум от заведений регулярен, обратитесь с заявлением на проведение экспертизы. Роспотребнадзор должен провести замеры шума (в присутствии владельца кафе). Но предварительно придётся согласовать процедуру с районной прокуратурой.
А что делать, если это не сработало?
Если походы в полицию и Роспотребнадзор ни к чему не привели, вы отправляетесь:
В прокуратуру. В этот надзорный орган вам нужно обратиться, если не сработали походы к участковому и в Роспотребнадзор. К заявлению нужно приложить результаты шумовой экспертизы и копии предыдущих жалоб в другие инстанции.
В суд обращаются в случае если требуется возмещение вреда или никакие способы до этого не решили проблему. Лучше всего собрать как можно больше жалоб и попыток добиться результата через правоохранительные органы в качестве доказательств. Так же приложите свидетельства соседей, видео с фиксацией шума от заведения.
Но суд, помимо этого, может потребовать скорректировать работу общепита в соответствии с законом, наложить штраф на владельца, а также приостановить деятельность на срок до трёх месяцев. В суде же можно добиться переезда кафе или его закрытия.
Судебная практика, со слов юристов, показывает, что не все подобные иски закончились победой истцов. Чтобы добиться максимального результата в виде перемещения бара или его закрытия, лучше действовать через представителей муниципалитета.
"Проблема закона о тишине в том, что походатайствовать о закрытии заведения может только администрация города или муниципалитет, но мало кто об этом знает. Поэтому чтобы бороться с шумом эффективно, стоит сразу обратиться к краевым или городским депутатам с просьбой помочь. Такая практика у нас в крае уже есть, и дела завершены успешно", – объяснил юрист Дмитрий Кондратов.
Да, законом это не запрещено. Однако есть ограничения. В подвалах, цоколях, на первых и вторых этажах многоквартирных домов нельзя размещать развлекательные заведения вместимостью больше 50 мест. Также незаконно открывать в жилых домах ночные клубы, караоке, танцевальные студии и даже театры и казино.
Напротив домов в спальных районах строить банкет-холлы, сауны и рестораны можно. Время их работы при этом не ограничено, как не прописано и минимальное расстояние от жилых домов.
Допустим, с баром мы разобрались. А можно ли так же с автомобилистами, которые включают по ночам басы?
Штраф за нарушение тишины водителем очень маленький – всего 500 рублей. Тем не менее вы можете сообщить о любителе музыки сотрудникам ГИБДД (постарайтесь запомнить номера авто). Круглосуточный телефон в Барнауле +7 (3852) 39-10-90. Они оперативно выезжают на место и штрафуют автомобилистов.
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