Два алтайских футболиста попали в расширенный состав России на Евро

Два воспитанника алтайского футбола могут поехать на чемпионат Европы. Расширенный состав сборной России назвал во вторник, 11 мая, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Всего в списке приглашённых 30 футболистов. Среди них два барнаульца – вратарь Юрий Дюпин из казанского "Рубина" и нападающий московского "Спартака" Александр Соболев. В окончательный состав сборной России попадут 26 футболистов.
Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. На групповом этапе турнира россияне сыграют против сборных Бельгии, Дании и Финляндии.
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