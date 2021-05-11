Размер займов "до зарплаты" вырос в России

Россияне стали больше брать в долг до зарплаты. Средняя сумма микрозайма до 30 тысяч рублей в марте выросла за год почти на 5% и теперь составляет 8,44 тысячи рублей, приводит данные Национальное бюро кредитных историй.
По словам директора по маркетингу бюро Алексея Волкова, сегмент сейчас полностью восстановился после сокращения выдачи весной прошлого года – в пик первой волны пандемии коронавируса. Средний чек займа "до зарплаты" не только вернулся к прежним уровням, но и превысил их, сообщает ТАСС.
Самый большой спрос займов "до зарплаты" за март зафиксирован в Москве (11,1 тысячи рублей), в Санкт-Петербурге (9,7 тысячи) и Московской области (9,39 тысячи).
Напомним, что в Госдуме подготовили законопроект, позволяющий россиянам заранее отказываться от кредитов и не платить по ним, если их оформят. Такая мера позволит защитить людей от мошенников, которые стали чаще брать кредиты от имени своих жертв.
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