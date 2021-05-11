WhatsApp уточнил дату отключения отказавшихся от нового соглашения пользователей

Мессенджер WhatsApp уточнил дату отключения пользователей программы, которые откажутся принимать условия нового соглашения. Люди, которые не успели принять изменения или отказались от них, получат несколько недель после 15 мая, прежде чем потеряют доступ к приложению.
Как сообщает Daily Mail, после 15 мая пользователи WhatsApp ещё несколько недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функциональность их аккаунта ограничат. В пресс-службе мессенджера не указали точного срока, когда прекратят убеждать юзеров.
Ограничение работы будет поэтапным – сначала для людей, отказавшихся от принятия соглашения, введут запрет на получение и отправку сообщений, затем у них пропадёт возможность получать уведомления о новых сообщениях.
Напомним, что WhatsApp выпустил обновлённое пользовательское соглашение 8 января. В новой версии разработчики приложения заявили, что мессенджер начнёт делиться информацией с Facebook. Первоначально правила должны были вступить в силу 8 февраля, однако решение вызвало негативную реакцию у многих пользователей и дату решили сдвинуть.
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