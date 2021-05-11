Жителя Алтайского края осудят за покупку документов об обучении на токаря

Жителя Кулундинского района Алтайского края осудят за покупку документа о профессиональном образовании. Мужчина решил не учиться на токаря, а просто купить документ о необходимом разряде.
Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, в 2020 году мужчина, зная, что на одном из предприятий в Кулундинском районе имеется вакансия токаря, решил трудоустроиться, используя поддельный документ о прохождении профессионального образования на токаря четвёртого разряда. Через посредника он передал 20 тысяч рублей одному из директоров барнаульских частных центров об образовании, чтобы получить документ о прохождении допобразования.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Для обеспечения гражданского иска следователи наложили арест на его имущество общей суммой в 45 тысяч рублей. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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