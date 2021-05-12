ВОЗ назвала последствия пандемии коронавируса для детского организма

Всемирная организация здравоохранения рассказала о последствиях пандемии коронавируса для детского организма. Как отмечают в ВОЗ, карантинные ограничения приводят к росту случаев детского ожирения.
Согласно отчёту, опубликованному на сайте организации, в исследовании приняли участие 36 стран. Экспертам ВОЗ удалось выяснить, что почти треть детей в возрасте от шести до девяти лет имеют избыточный вес, который появился из-за закрытия школ и ограничения активности.
При этом самые высокие показатели наблюдались в Греции, Кипре, Испании и Италии. Там от лишнего веса страдали более 40% детей, а от ожирения – 19-24% мальчиков и 14-19% девочек.
Как отмечают в ВОЗ, лишний вес и ожирение напрямую связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и раком.
Комментарии
Так можно на этот вирус всё списать!
Удобная вещь - вирус...