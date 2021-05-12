Российские авиакомпании могут начать начислять бонусы за прививку от COVID-19

Российские авиакомпании могут начать начислять бонусные мили привитым от коронавируса пассажирам. Туристы, прошедшие вакцинацию, могут получить от 500 до 5000 рублей.
Как сообщает газета "Известия", средства можно будет потратить на приобретение билета или услуг. В Общероссийском объединении пассажиров уверены, что таким образом у россиян появится дополнительный стимул к вакцинированию, что должно снизить риски третьей волны коронавируса и ускорить открытие границ.
При этом такие виды бонусов необходимо распространить на все виды транспорта – от железной дороги до такси и каршеринга. В свою очередь, в Минтрансе подтвердили, что собираются рассмотреть инициативу.
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