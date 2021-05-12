Среда, 12 Май, 10:13

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,16
€ 90
18°


4896842 +0
Обь
505см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2021Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021
Новости

Российские авиакомпании могут начать начислять бонусы за прививку от COVID-19

, ИА "Амител"
Также льготы предусмотрены и для тех, кто ездит на такси, поездах и каршерингах
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российские авиакомпании могут начать начислять бонусные мили привитым от коронавируса пассажирам. Туристы, прошедшие вакцинацию, могут получить от 500 до 5000 рублей.

Как сообщает газета "Известия", средства можно будет потратить на приобретение билета или услуг. В Общероссийском объединении пассажиров уверены, что таким образом у россиян появится дополнительный стимул к вакцинированию, что должно снизить риски третьей волны коронавируса и ускорить открытие границ.

При этом такие виды бонусов необходимо распространить на все виды транспорта – от железной дороги до такси и каршеринга. В свою очередь, в Минтрансе подтвердили, что собираются рассмотреть инициативу.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
10:01
Кризис – не помеха: как пережил пандемию кредитно-потребительский кооператив "АС Финанс" 0
09:49
На Алтае мужчина обворовал продуктовый магазин и попался полиции 1
09:35
Россияне назвали самые уважаемые профессии 0
09:19
В школах и детсадах Алтайского края усилят меры безопасности 4
09:05
Алтайские автодилеры вошли в десятку крупнейших в Сибири 0
08:52
Учёные назвали симптомы, повышающие риск смерти при COVID-19 в шесть раз 0
08:40
Чемпионат по автокроссу пройдёт в Алтайском крае 15 и 16 мая 0
08:29
Очарован Алтаем. Как карельский путешественник в алтайских горах идею для бизнеса искал 1
08:18
Российские авиакомпании могут начать начислять бонусы за прививку от COVID-19 0
08:06
Пьяный дальнобойщик из Барнаула снёс будку на железнодорожном переезде в Екатеринбурге 2
07:51
"Не так блестяще". Каких итогов ЕГЭ ждут в 2021 году на Алтае и как пройдут экзамены 2
07:36
"Сплошное разочарование". Почему у "Бессмертного полка" появилась целая армия противников 10
07:21
Учёные изменили прогноз магнитной бури в мае 0
07:07
Спортсмен, романтик и просто красавец. Губернатору Виктору Томенко исполнилось 50 лет 24
06:51
Доктор Мясников назвал главную ошибку тяжелобольных людей 0
06:36
Одну из первых печатных книг на русском языке продадут за 9 млн рублей 0
06:19
ВОЗ назвала последствия пандемии коронавируса для детского организма 1
06:01
Тепло и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 12 мая 0
23:42
Такой день. Очереди на автобусы в Барнауле и выход из СИЗО Стеллы Штань 1
23:14
Журналисты Baza восстановили хронологию массового убийства в казанской школе 2
22:50
Пьяный водитель въехал в столб при попытке сбежать от полиции в Барнауле 0
22:19
Жителя Алтайского края осудят за покупку документов об обучении на токаря 1
21:50
WhatsApp уточнил дату отключения отказавшихся от нового соглашения пользователей 2
21:15
Гостям Кубка мира по гребле в Барнауле сделают бесплатный проезд 5
20:46
Размер займов "до зарплаты" вырос в России 0
20:17
Два алтайских футболиста попали в расширенный состав России на Евро 0
19:48
Умер известный алтайский журналист Павел Демин 4
19:28
Губернатор Томенко высказал соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе 0
19:13
Сюрреализм – это я: главные работы великого художника Сальвадора Дали 3
18:54
Стеллу Штань отпустили домой из СИЗО 8
18:33
Отопительный сезон завершился в Алтайском крае 1
18:13
Пресс-секретарь ответил на вопрос о странном выступлении главы Алтая 3
17:56
Назван вероятный мотив напавшего на школу в Казани 5
17:48
Глава Барнаула вошёл в топ-5 сибирского медиарейтинга 3
17:37
Алтайского застройщика нашли застреленным в автомобиле 4
17:22
Путин дал ряд поручений после массового убийства в казанской школе 8
17:08
Штраф за безбилетный проезд могут ужесточить в России 0
16:57
Стрельба в казанской школе. Фото и видео с места трагедии 6
16:44
Мотоциклист погиб после столкновения с УАЗом в Горно-Алтайске 6
16:33
Три вагона сошли с рельсов на станции в Новосибирской области 2
16:19
В России хотят ввести "добровольный запрет" на кредитование 3
16:06
Число жертв стрельбы в школе в Казани увеличилось до 11 0
15:55
Более восьми тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:43
С 13 по 16 мая в Барнауле покажут спектакли театра Вахтангова 0
15:30
Минздрав РФ утвердил трёх кандидатов на пост ректора АГМУ 0
15:16
Ещё три случая заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
15:04
Вкладам россиян в 2021 году предрекли рост до 8% 0
14:53
Что произошло в казанской школе и сколько человек погибло? 39
14:43
Странное выступление главы Алтая сравнили с "поздним Брежневым" 12
14:31
СМИ: шестеро детей и учитель погибли при стрельбе в казанской школе 6

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.