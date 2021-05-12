Чемпионат по автокроссу пройдёт в Алтайском крае 15 и 16 мая

Фото: Руслан Нигматуллин / Алтайская федерация автомобильного спорта
Чемпионат и первенство Алтайского края по автокроссу, приуроченный ко Дню Победы, состоится 15 и 16 мая в селе Бобково в Рубцовском районе, сообщили amic.ru в Алтайской федерации автомобильного спорта (АФАС).
"В с. Бобково съедутся пилоты со всей Сибири. Будут и именитые представители автокросса, – уточнили в АФАС. – Соревнования пройдут в дисциплинах: Д2-классика, Д2Н, Супер-1600, Супербагги, Д2-юниор, Д3-мини и командный зачёт".
В качестве бонуса будет открытая тренировка для детей 5-8 лет на технике класса Д3- микро.
Зрителей приглашают на соревнования к 12:00 и 15 и 16 мая. Вход свободный.
Организаторами гонки выступают Рубцовский городской общественный фонд "Развитие автомотоспорта "Драйв" и АФАС.
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