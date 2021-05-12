Алтайские автодилеры вошли в десятку крупнейших в Сибири

Барнаульских автодилеров "АНТ Холдинг" и "АЕМ-Холдинг" включили в десятку крупнейших в Сибири по итогам 2020 года, сообщает "Континент Сибирь" со ссылкой на специальное исследование "Автобизнесревю".
"АНТ Холдинг", специализирующийся на продажах автомобилей марок Datsun, Hyundai, Mitsubishi, Nissan и Skoda, реализовало 2313 машин, что на 2,7% меньше, чем годом ранее (2378). Это позволило компании занять седьмое место в Сибирском федеральном округе и 135-е в России.
"АЕМ-Холдинг", в ассортименте которого представлены марки KIA, Lexus, Toyota и Volkswagen, наоборот, нарастил продажи на 49%. В 2020-м у компании купили 2310 авто, в то время как в 2019-м – только 1550. Как итог – восьмая позиция по Сибири и 136-я – по России.
В пятёрку крупнейших сибирских автодилеров по итогам 2020 года вошли красноярский "Медведь Холдинг" (8605), кемеровский "Сибинпэкс" (7100), омская "Евразия Моторс" (4723), кемеровский "Ай-Би-Эм" (3345) и красноярский "Сиалавто" (3145).
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