Россияне назвали самые уважаемые профессии

Медики, педагоги и спасатели оказались представителями профессий, которых уважают больше всего. Такое мнение высказали россияне в рамках опроса сервиса по поиску персонала "Работа.ру".
Как сообщает RT, варианты "врачи", "учителя" и "спасатели" выбрали 59%, 40% и 38% респондентов соответственно.
Также больше пятой части опрошенных выразили уважение к пожарным (27%), учёным (26%) и военнослужащим (22%). Ещё 19% отметили инженеров, 14% – лётчиков и машинистов, 13% – строителей, 12% – шахтёров.
Ранее россияне назвали профессии с незаслуженно маленькой зарплатой. Больше половины респондентов считают, что более высокий заработок заслуживают педагоги и врачи.
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