ВТБ снижает комиссию за денежные переводы по России на 0,25 процентного пункта. Клиенты мобильного приложения и интернет-банка ВТБ Онлайн смогут отправлять деньги с карты на карту с комиссией 1%.
"Несмотря на высокий темп развития Системы быстрых платежей, переводы с карты на карту по России остаются популярными среди пользователей ВТБ Онлайн. С начала года клиенты банка уже совершили 14 млн переводов по России на общую сумму 75 млрд рублей. Это на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы приняли решение снизить комиссию на переводы по России, чтобы клиенты могли воспользоваться сервисом на льготных условиях", – сказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.
ВТБ снижает и минимальный размер комиссии – с 50 до 39 рублей. Максимальное число переводов клиенты банка проводят в Москве и Санкт-Петербурге. Лимиты на переводы в другие банки России по номеру карты остаются прежними: в сутки пользователи ВТБ Онлайн смогут перевести до 500 тысяч рублей, а в месяц – без ограничений.
Ранее в феврале ВТБ снизил комиссию на денежные переводы с карты на карту за границу – с 1,5 до 1% (для переводов на карты Visa и MasterCard). Пользователи ВТБ Онлайн могут отправлять деньги на карты банков более 100 стран, как СНГ, так и дальнего зарубежья. Максимальная сумма разового перевода с карты на карту в другие страны составляет 150 тысяч рублей. Комиссия за перевод для всех доступных стран – 1% от суммы операции, минимум 50 рублей.
Предложение действует до 5 сентября этого года.
Комментарии