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Новости

На Алтае мужчина обворовал продуктовый магазин и попался полиции

, ИА "Амител"
Добычей злоумышленника стали четыре упаковки пива, 14 килограммов фруктов и много рыбы
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Мамонтовском районе полицейские задержали мужчину, укравшего продукты питания и алкоголь из магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошёл в селе Чёрная Курья. 33-летний местный житель при помощи монтировки проник в местный гастроном и в мешках вынес оттуда четыре упаковки пива по шесть бутылок, восемь килограммов яблок, шесть килограммов бананов, две упаковки рыбы и банку сельди. Похищенное мужчина спрятал в заброшенной бане, часть унёс к себе домой.

Злоумышленника задержали, а продукты питания у него изъяли. Известно, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за воровство.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

12.05.2021 10:01
- гость -

Уже привлекался.

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