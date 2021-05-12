На Алтае мужчина обворовал продуктовый магазин и попался полиции

В Мамонтовском районе полицейские задержали мужчину, укравшего продукты питания и алкоголь из магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, инцидент произошёл в селе Чёрная Курья. 33-летний местный житель при помощи монтировки проник в местный гастроном и в мешках вынес оттуда четыре упаковки пива по шесть бутылок, восемь килограммов яблок, шесть килограммов бананов, две упаковки рыбы и банку сельди. Похищенное мужчина спрятал в заброшенной бане, часть унёс к себе домой.
Злоумышленника задержали, а продукты питания у него изъяли. Известно, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за воровство.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".
Комментарии
Уже привлекался.