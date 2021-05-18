Эксперт: зачем нужна оценка имущества и как правильно рассчитать материальный ущерб

Что делать, если соседи сверху затопили квартиру и мирно договориться о размере компенсации не удаётся? Как оценить имущество по реальной стоимости? Какие проблемы помогает решить судебная экспертиза простому человеку? Об этом amic.ru поговорил с директором Регионального центра оценки и экспертизы Павлом Авкопашвили. Он рассказал о спорах с застройщиками, судебной экспертизе и о том, как снизить налог на недвижимость.

ООО "Региональный центр оценки и экспертизы"



Почти 20 лет эксперты ООО "РЦОЭ" занимаются экспертно-оценочной деятельностью на территории Алтайского края и Республики Алтай. За это время его сотрудники помогли решить сотни сложных ситуаций, связанных с оценкой бизнеса, движимого и недвижимого имущества. Специалисты центра проводят все виды экспертиз, производят оценку всех видов прав и имущества, юридическое и оценочное сопровождение в рамках рассмотрения дел об оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости, выполняют заказы по проектированию и обследованию зданий и сооружений.

Запутанные проблемы

– Павел, что в жизни человека должно произойти, чтобы он к вам обратился? Чтобы ему понадобилась ваша экспертиза?

– Самая распространённая причина обращений к нам – имущественные споры. Например, затопили соседи сверху. Нужно договориться о сумме компенсации, но этого не происходит, потому что сосед оценил ваш ущерб в 50 тысяч, а вы говорите, что в ремонт вложено 200 тысяч рублей. В таких случаях важно обратиться к оценщикам, которые определяют рыночную стоимость ущерба. Второй момент – экспертная оценка транспортных средств в результате ДТП. Но поскольку сейчас происходит самостоятельная оценка ущерба страховыми компаниями на месте ДТП, эта услуга становится менее востребованной. Также оценка производится и в других случаях: при нотариальном оформлении наследства; в рамках дел о банкротстве; в бракоразводных процессах; передаче доли в уставных капиталах организаций и ещё во многих других жизненных ситуациях.

Помимо оказания всех видов оценочных, экспертных, юридических услуг, наша компания занимается проектированием и обследованием зданий и сооружений, приёмкой новых жилых помещений. Бывают такие квартиры, в которых после сдачи сразу можно ремонтировать оконные блоки, менять стяжку и т.д. Когда после приёмки составляется претензия с указанием всего, что требует исправления, застройщик, как правило, старается не спорить и не доводить дело до суда. Но хочу заранее успокоить: при всех недочётах, существующих в новостройках на момент сдачи в эксплуатацию, жить в них можно.

– Хорошо, когда всё можно решить мирным путём. Но что делать, если так не получается? Сразу в суд?

– Да. В таком случае наша компания проводит судебную экспертизу. Нам приходит определение или постановление суда, в зависимости от характера дела, и мы приступаем к работе.

Экспертная оценка

– Каков механизм производства судебных экспертиз и их оплаты?

– Есть важное отличие арбитражного суда от суда общей юрисдикции. Арбитражный суд, чтобы назначить экспертизу, сначала на депозитный счёт получает сумму от хозяйствующих субъектов. Экспертные организации пишут гарантийное письмо, в котором указывают, за какую сумму готовы экспертизу провести. Суд выбирает организацию для осуществления деятельности, и на её депозитный счёт поступают деньги. Экспертная организация проводит экспертизу, передаёт её суду, ждёт поступления денег. Но в суде общей юрисдикции не так. Судом назначается экспертиза. Материалы дела поступают в нашу организацию. Проводится экспертиза. Стороны самостоятельно производят оплату в кассу и на расчётный счёт нашей организации. Но зачастую стороны её не оплачивают. И только после завершения дела эксперты обращаются с заявлением о возмещении расходов в тот же суд, который просит решением взыскать с проигравшей стороны эту сумму.

– В чём тогда ваша выгода, ведь взыскивать можно годами?

– Так и происходит: дебиторская задолженность колоссальная. Но в данном случае это уже наша задача – завершить взыскание денежных средств. Заказчик получает результат и может быть спокоен. Средства в любом случае возвращаются, пусть и с задержками.

Компания с большим опытом всегда имеет запас денежных средств – так называемую подушку безопасности. Она создаётся за счёт других процессов. Так, например, при проведении процедуры обжалования кадастровой стоимости оплата происходит сразу. И, как я уже сказал, дебиторская задолженность тоже со временем погашается.

Реальная стоимость недвижимости

– Сейчас многие рекламируют услуги оспаривания кадастровой стоимости. Почему такой спрос на них?

– Налоговое законодательство часто меняется. Одним из ключевых новшеств последних лет стала привязка размера налога на имущество физлиц к кадастровой стоимости принадлежащих им объектов недвижимости. Она определяется по итогам государственной кадастровой оценки, которые в подавляющем большинстве случаев сильно завышены. Следствием этого становится увеличение размера имущественного налога. Поэтому нет ничего удивительного в актуальности вопроса, как оспорить кадастровую стоимость квартиры с целью уменьшения величины обязательных выплат в бюджет.

Многие собственники столкнулись с повышением налога на недвижимость и земельные участки, и поэтому стремятся обжаловать кадастровую стоимость через экспертные организации. Тут стоит пояснить. Когда заказчику нужно узнать стоимость по кадастру своего земельного участка, он сообщает нам кадастровый номер, специалист бесплатно производит расчёты, сообщает результат. Кадастровая стоимость объекта порой в два раза выше рыночной. А экономия – это процент налога с рыночной стоимости. Заказчик понимает, что в год он экономит, скажем, 100 тысяч рублей, и ещё четыре года законно не будет производить переоценку. Естественно, оплата услуг юриста и оценщика стоит того, чтобы получить такую выгоду.

– То есть заказчик получает первый результат в виде расчёта, даже не оплачивая его?

– Да. Это и является достоинством ООО "Региональный центр оценки и экспертизы", которое можно рассматривать в качестве конкурентного преимущества фирмы на рынке. Посчитав выгоду, клиент заказывает обжалование кадастровой стоимости. Нужно понимать: это серьёзная процедура, и мы находимся под контролем государства. Мы дорожим репутацией и качеством своей работы.

– Какие нужно принести документы, чтобы получить этот первый расчёт?

– Ничего приносить не нужно. На сайте www.rcoe.ru надо заполнить форму заявки, указав в ней кадастровый номер любого объекта, и бесплатно сможете получить на свой электронный адрес выводы о рыночной стоимости.

Постоянное развитие

– Оценка, экспертиза, судебное производство, проектирование – спектр ваших услуг впечатляет. Сколько сотрудников у вас в штате?

– В настоящий момент в штате Регионального центра оценки и экспертизы 52 сотрудника. Это люди с высшим профильным образованием. Каждый – специалист в своей области. Многие из них в компании более десяти лет, существует костяк, который работает с момента её создания. Я очень благодарен моему шефу и наставнику – директору одной из оценочных организаций, который научил меня принципам работы и помог в становлении и развитии, Владимиру Бедареву.

– Людей, которым требуется экспертная оценка, не так много. Работаете ли вы с организациями или с государственными структурами?

– Мы работали с такими крупными предприятиями, как "Трансмаш", "Сибэнергомаш", "Алтрак", Бийский олеумный завод, "Алтайхимпром". Мероприятия, касающиеся, к примеру, проведения судебной экспертизы, требуют соблюдения конфиденциальности.

Сегодня примерно 80% от общего количества запросов – обращения от органов государственной власти и местного самоуправления. Компания делает акцент на сотрудничество с государственными структурами, поскольку это гарантирует своевременное поступление денег.

– Обучаете ли вы своих сотрудников?

Хочу отметить, что раз в три года все сотрудники в обязательном порядке проходят обучение по необходимому направлению за счёт предприятия, повышают квалификацию.

У меня самого четыре высших образования. Юридическое и экономическое получил в Алтайской академии экономики и права, землеустройству обучался в Алтайском аграрном университете, строительству – в нашем политехническом. Учиться нужно постоянно, а после обучения – применять знания на практике.