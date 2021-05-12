Врачи раскрыли простейший способ избавиться от жира в домашних условиях

Имбирь способствует сжиганию висцерального жира, в том числе в области талии, пишет издание Express со ссылкой на исследование, опубликованное Национальной медицинской библиотекой США.
В рамках эксперимента женщины на протяжении трёх месяцев принимали две "дозы" экстракта имбиря по грамму в день. Подопытные отметили снижение аппетита и значительное уменьшение объёма живота. Исследователи, в свою очередь, обнаружили понижение уровня глюкозы у добровольцев. У тех же участников эксперимента, которым врачи давали плацебо, таких эффектов не выявили.
Как итог, специалисты рекомендовали готовить из имбиря напиток. Для этого нужно отрезать кусочек пряности размером с мизинец, измельчить, поместить в 150 мл кипятка и варить на медленном огне 5-10 минут. Затем полученное следует процедить и выпить.
Комментарии
А сколько женщин было? Если не многие тысячи, то ерунда это все