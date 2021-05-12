12 мая объявили днём траура по жертвам нападения на школу в Татарстане

Власти Татарстана объявили 12 мая днём траура по детям и работникам казанской гимназии № 175, погибшим при вооружённом нападении 19-летнего Ильназа Галявиева. Об этом сообщает РИА Новости.
Все культурно-зрелищные мероприятия в этот день отменены. Не будут работать и школы.
Напомним, 11 мая парень зашёл с оружием в казанскую школу, которую окончил несколько лет назад и начал стрелять во всех, кто ему попадался (предполагаемая хронология событий здесь).
Не успели запереться в кабинете ученики 8 "А" класса. Галявиев вошёл в помещение и открыл огонь по учителю и ученикам. Затем он вышел из школы и сдался прибывшим оперативникам.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе.
После массового убийства со стрельбой в казанской школе президент России Владимир Путин отдал ряд поручений. В частности, глава государства дал указание разработать новое положение о гражданском оружии.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Соответствующую телеграмму он направил президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову
Комментарии
По некоторым новостям проходит, что нападавших было двое, врут?
Гостю 12:36
Была такая информация. Потом её опровергли.
А вот то что количество погибших по последним новостям здесь 11, а не 9, как то упустили...
https://www.amic.ru/news/482367/
Наказание должно быть адекватным: пожизненное без удо, тяжелый исправительный труд.