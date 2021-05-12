Экскурсии и встречи с ректоратом: в АлтГТУ пройдет День открытых дверей

День открытых дверей пройдёт в АлтГТУ 15 мая 2021 года. В мероприятии приглашают принять участие школьников, учащихся учреждений среднего профессионального образования Алтайского края и их родителей.
С будущими абитуриентами встретятся ректорат, деканы и директора институтов технического вуза. Им расскажут об особенностях приёмной кампании, условиях поступления в военный учебный центр, заселении и проживании в общежитиях АлтГТУ.
Специальные гости мероприятия – представители промышленных предприятий и органов государственной власти края.
Для всех желающих профцентр вуза проведёт профориентационное тестирование и диагностику способностей учащихся. В программе также экскурсии по корпусам и учебным лабораториям АлтГТУ.
Начало мероприятия в 13:00 в актовом зале АлтГТУ (пр. Ленина, 46). Узнать подробности можно по телефонам: (3852) 29-07-05, 29-07-37. Полная программа размещена на сайте АлтГТУ.