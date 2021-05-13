Поиск зарубежных покупателей: в Барнауле пройдёт бесплатный семинар для бизнесменов

В Барнауле пройдёт бесплатный семинар для предпринимателей "Алгоритм поиска зарубежных покупателей". Встреча состоится 27 мая 2021 года в центре "Мой бизнес" на Мало-Тобольской, 19. Начало в 09:30.
Спикер семинара – тренер-эксперт по ВЭД, внештатный эксперт по ВЭД Союз "НТПП", Новосибирск и федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ в акселерационной программе "Экспортный форсаж" Анна Руднева. Она подробно расскажет участникам, как анализировать новые рынки и искать партнёров в других странах.
Цели семинара:
- ознакомить участников с критериями сбора информации о потенциальных партнёрах;
- показать принципы работы с аналитическими источниками в интернете;
- поделиться практическими знаниями о поиске партнёров за рубежом.
Выводя компанию на международный уровень, важно не только найти будущих партнёров, но и довести этот контакт до сделки. Именно для этого необходимы навыки, которые позволят проверить потенциального покупателя, организовать эффективные переговоры, заключить контракт на максимально выгодных для вас условиях и выстроить долговременное сотрудничество.
Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Комментарии
Заодно расскажите как маски шоу могут устроить таможенники , и какие кидалы за рубежом работают! А то про это умаалчивают всегда, а там жулики посолидней и похитрей чем наши!
Ага еще вам многомиллиардный штраф выпишут