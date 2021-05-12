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Более 8,2 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

, ИА "Амител"
Скончались ещё 355 пациентов с подтверждённым коронавирусом
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8217 – до 4 905 059 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2718 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+734) и Московской области (+642). Алтайский край (+67) на 12 мая занимает 25-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 518 529 человек, в том числе 8614 – за последние сутки.

Скончались ещё 355 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 114 331 летальный случай.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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