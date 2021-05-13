Без оплаты – нет электричества: об отключениях должников начнут уведомлять через квитанции

Коронавирус внёс свои изменения во многие сферы жизни россиян, в том числе и в жилищно-коммунальное хозяйство. С апреля прошлого года и до 1 января 2021-го должникам за услуги ЖКХ запретили начислять пени и отключать электроэнергию. Барнаульская горэлектросеть продлила мораторий для своих абонентов до 1 мая. Однако с этой даты всех, кто накопил долги за свет свыше двух нормативов, ждут отключения. Уведомлять будут с помощью SMS, телефонных звонков и в квитанциях. В эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" побывала Марина Сорокина, директор по сбыту электроэнергии Барнаульской горэлектросети. Публикуем самые интересные выдержки из интервью.

О моратории и коронавирусной амнистии

У нас не было иллюзий по поводу моратория, однако было чёткое понимание: часть абонентов перестанут оплачивать коммунальные ресурсы. Поэтому мы держали на контроле рост дебиторской задолженности, и там, где она возникала, сразу обращались в суд. К счастью, мораторий на судебные взыскания не распространялся. Получали судебные приказы и оперативно направляли их приставам. Таким образом, мы лишили своих абонентов возможности копить долги и увеличивать их до каких-то неподъёмных сумм. В результате рост задолженности из-за пандемии был, но очень и очень небольшой. С 1 апреля 2020 года задолженность образовалась всего лишь на сумму 113 000 рублей на 476 лицевых счетах, наши коллеги поймут, что это капля в море. БГЭС сработала отлично.

Одновременно мы всё же ввели некоторые послабления для добросовестных абонентов. В ноябре 2020 года Барнаульской горэлектросетью была объявлена акция "В новый год без долгов". По её условиям всем нашим потребителям, оплатившим долги по состоянию на 1 декабря 2020 года, полностью списывались пени. В результате акции нам оплатили 7,2 млн рублей, её участниками стали 5099 абонентов. И среди них были те, кто избежал весьма внушительных сумм долга по пеням. Например, нашему клиенту была списана неустойка в размере 42 тысяч рублей, но при этом он оплатил более 100 тысяч дебиторской задолженности. Одним словом, Барнаульская горэлектросеть со своей стороны предприняла все меры, чтобы абоненты пережили период пандемии спокойно и смогли рассчитаться за электроэнергию в более или менее плановом порядке.

О неизбежности отключений у должников

Мы понимаем, что годовой разрыв в отключениях электроэнергии будет заметен. Сейчас Барнаульская горэлектросеть проводит тщательный мониторинг всех лицевых счетов, которых у нас свыше 235 тысяч. Там, где законодательство позволяет ввести ограничения за долги, они будут введены. По этой причине может показаться, что БГЭС начала какую-то грандиозную масштабную акцию. Нет, это всего лишь плановая работа, которая предусмотрена законом и которая по вынужденным причинам была приостановлена почти на год.

Согласно постановлению правительства № 354 "Правил предоставления коммунальных услуг" для отключений достаточно накопить долг в размере двух нормативов. Обращаю внимание, что указана именно критичная сумма задолженности, но не период, за который она накоплена. То есть не обязательно не платить за свет два-три месяца и дольше, достаточно потребить электроэнергию в размере двух нормативов и не оплатить её до 10 числа месяца, следующего за расчётным.

Давайте посчитаем, норматив для семьи из трёх человек, проживающих в трёхкомнатной квартире, составляет 366 киловатт-часов. Для отключения электроэнергии за долги достаточно не оплатить 732 киловатт-часа, что в перерасчёте на тариф в домах с электроплитами (3,5 рубля за 1 киловатт-час) составляет 2562 рубля. В общем-то, не огромный норматив и с небольшой суммой задолженности. И тем не менее абонент попадает в наш критический список, который мы будем в плановом порядке рассматривать и отрабатывать.

Те абоненты, которые накопили задолженность, могут быть совершенно уверены в серьёзности намерений Барнаульской горэлектросети и приготовиться получить соответствующее уведомление с 1 мая.

О том, почему нужно читать квитанции

Мы заботимся о здоровье не только своих сотрудников, но и уважаемых абонентов. По этой причине все личные контакты будут минимизированы, и мы сделаем акцент именно на дистанционных способах уведомления должников о возможном отключении электроэнергии. Законом разрешены способы уведомлений посредством SMS, телефонных звонков и самый доступный и понятный всем способ – квитанция. То есть в нашем платёжном документе у должника появится персональная надпись – уведомление о том, что ему может быть произведено ограничение электроснабжения в случае неоплаты долга. Такие способы позволят нам не нарушать спокойствие людей, особенно пожилого возраста. К сожалению, случаи заражения инфекцией COVID-19 на сегодняшний день ещё есть и статистика это подтверждает.

Убедительно советую абонентам Барнаульской горэлектросети получать платёжные квитанции и знакомиться со всей информацией, которая в них содержится. Это позволит избежать неприятных последствий, например, в виде долгов по пеням, и не позволит оставить без внимания уведомления об ограничении энергоснабжения за задолженность. Сегодня можно подписаться на получение электронной квитанции и отказаться от её печатного варианта. Во-первых, это экологично. А, во-вторых, такая квитанция не потеряется. Электронная квитанция выглядит как обычная, ежемесячно отображается в личном кабинете Барнаульской горэлектросети, может приходить на мобильное приложение или на электронную почту.

О быстрых платежах за свет

После получения уведомления об ограничении энергоснабжения за долги у абонента есть 20 дней, чтобы оплатить электричество. Однако новые возможности, которые сегодня предлагает наша компания, позволяют сделать это за пять минут.

На главной странице официального сайта Барнаульской горэлектросети введён упрощённый порядок передачи показаний и оплаты электроэнергии. Раньше для этого необходимо было заходить в личный кабинет, регистрироваться, помнить логин и пароль. Сейчас достаточно нажать кнопку "Оплатить". Потребуется только ввести лицевой счёт с квитанции. Если человек не знает или не помнит его номер, можно осуществить поиск по адресу.

О конфетах и забывчивых абонентах

В составе семейного бюджета платежи за электроэнергию занимают очень малую часть. Я сужу по своим суммам, семья из трёх человек при активном энергопотреблении расходует в среднем 200-300 киловатт-часов. Это от 700 до 1000 рублей. В сущности, это два килограмма конфет, небольшая сумма, если её соотносить с сегодняшней стоимостью продуктов.

Многие люди не ставят электроэнергию в число приоритетных расходов. И главная причина заключается в том, что электроэнергия оплачивается после того, как её потребили. А если перевернуть ситуацию? И вносить за электроэнергию предоплату? Предоплатные счётчики, кстати, очень популярны в европейских странах. Оплатил электроэнергию и только потом ею пользуешься. Я думаю, что в этом случае мы бы даже забыли само определение "дебиторская задолженность". А потому я с уверенностью утверждаю, что в основном не платят своевременно забывчивые абоненты.

О прочих неприятностях из-за долгов

Мы не используем спорные с точки зрения законодательства способы воздействия на должников. Не вывешиваем списки с фамилиями на дверях подъезда, не клеим уведомления на двери квартир. Знаю, что так действуют многие наши коллеги. Мы не даём должнику возможности копить долг. Если абонент до 10 числа месяца, следующего за истёкшим, не оплачивает электроэнергию в полном объёме, то уже с 11 числа начинается работа по взысканию задолженности в судебном порядке. То есть до 10 апреля не заплатили за электроэнергию, 10 мая уже можете получить проблемы, связанные с неплатежами. Судебный пристав, получив судебный приказ, арестовывает все имеющиеся у должника счета. Также оперативно работает Пенсионный фонд, куда мы отправляем документы, если видим, что недобросовестный пользователь электричеством достиг пенсионного возраста. Это значит, что из пенсии будет вычтена сумма задолженности с учётом госпошлины.

Потом обиженные абоненты пишут заявления: я остался без пенсии, без зарплаты. Приставы могут удержать от 25 до 50% доходов в счёт погашения задолженности по судебным приказам, исполнительным листам. Однако здесь может быть только один совет: нужно стараться контролировать свою задолженность до того, как мы начнём применять меры по её взысканию.

Об оперативности и очереди должников

Барнаульская горэлектросеть не ставит своих абонентов в очередь, мы работаем сразу со всеми лицевыми счетами. Реагируем достаточно быстро, стоит превысить абоненту долг в два норматива, начинаем работу по судебным приказам и затем взыскиваем долги через приставов. С 1 мая возобновляется работа по ограничениям энергоснабжения за долги. Не стоит питать надежды, что о вас забудут или руки до вас не дойдут. Мы производим эту работу достаточно быстро. Я читаю жалобы потребителей: как же так, только в феврале не заплатил, а вы уже в апреле принесли судебный приказ. Хочу сказать, что мы информируем о задолженности всеми доступными способами: в личном кабинете БГЭС, в кабинете ГИС ЖКХ, в квитанции. Нет абонентов, которые бы не понимали, что у них имеется долг перед Барнаульской горэлектросетью. Советую реагировать достаточно быстро и не затягивать с оплатой до того, как БГЭС обратится в суд или отключит неплательщику электричество. Для этого нужно немного – оплачивать электрическую энергию каждый месяц до 10 числа, следующего за расчётным.