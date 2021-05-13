Эхо войны: сотрудники барнаульского "Ростелекома" озвучили фронтовые письма на радио

"Ростелеком" поддержал акцию "Фронтовые письма", организованную в Барнауле ко Дню Победы. Сотрудники компании собрались в радиостудии и зачитали отрывки из писем, которые в годы войны писали своим родным фронтовики.
В проект вошли письма алтайских красноармейцев, воевавших в разные годы на всех фронтах: Владимира Кузнецова, Василия Михалюка, военного лётчика Николая Жертовского, капитана Николая Кучерова и других. Кто-то из них погиб в бою от прямого попадания снарядом, кто-то – по дороге из госпиталя на фронт. Живыми вернулись немногие.
В роли чтецов выступили ведущие инженеры электросвязи Алтайского филиала компании Ольга Борисова, Оксана Горелова, Юлия Коровина, Елена Искрина, менеджер клиентских проектов Егор Лепков, специалист техподдержки Дмитрий Васильев, ведущие специалисты Инна Пархоменко, Екатерина Тятюхина и другие.
"За короткие минуты в студии я пережила эмоции, не свойственные нашей работе и повседневной жизни. Слёзы наворачивались на глаза, когда читала. Это была попытка погружения в чувства солдат, которые тяжело переживали расставание с семьями, близкими и передавали это в своих письмах", – рассказала начальник управления правового обеспечения Алтайского филиала "Ростелекома" Елена Бакирова.
Ролики с записями фронтовых писем в исполнении сотрудников "Ростелекома" звучали на радио накануне Дня Победы и в праздничный день.
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