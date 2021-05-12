Выставка двух картин об индустриальных пейзажах пройдёт в Барнауле

Фото: "Трест Коксохиммонтаж"
Всероссийская выставка картин "Индустриальный пейзаж России и люди труда" откроется в галерее "Республика ИЗО" 13 мая. На экспозиции представят две серии полотен российского художника Евгения Калачёва.
В серии "Индустриальный пейзаж" на полотнах изображены зрелищные моменты крупных промышленных строек из разных регионов России за последние пять лет. Серия "Рабочие профессии" выводит на первый план рабочих – крановщиков, монтажников, огнеупорщиков и других.
Организатором выставки выступает крупный промышленный застройщик "Трест Коксохиммонтаж", представленный и в Алтайском крае. Все картины написаны именно на объектах строительства "Коксохиммонтажа" – заводах по производству сжиженного природного газа, химических заводах, коксовых батареях, газодобывающих месторождениях, металлургических комбинатах, сообщили amic.ru организаторы выставки.
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